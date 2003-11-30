"عليرضا مشايخي": تخصصي تر شدن موسيقي مد نظر مان است

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" ، در نشست خبري كه صبح امروز در محل كانون هاي فرهنگي دانشگاه تهران با حضور خبرنگاران و داوران جشنواره كه به بهانه برگزاري نخستين دوسالانه آهنگسازي و نوازندگي برگزار شد، "عليرضا مشايخي" ضمن بيان اين مطلب افزود: پس از اجراي اولين كنسرت من در چارچوب موسيقي نودر اروپا و تاثير شگرف آن برمن ، تصميم گرفتم كه در رابطه با موسيقي معاصر كشور خودم فعاليت هايي داشته باشم و در اين راه متوجه شدم كه متاسفانه خودآگاهي درباره موسيقي معاصر در ايران وجود ندارد و از طرف ديگر هيچ نوع حق اظهار نظري براي من در محيط هنري ايران وجود ندارد. اولين پايه هاي فكري من در جهت شكل گيري محيط متبلور موسيقي معاصر كه جوان در آن حق حرف زدن داشته باشد، در تابستان 1964 شكل گرفت. بعد از تصميم گيري در اين رابطه اين نقشه را پي گيري و موسيقي قرن 20 را قبل از انقلاب پايه ريزي كردم. سپس گروه موسيقي تهران را پايه ريزي كردم.

"مشايخي" افزود: طبق تفكرم گروه را بايد به شيوه اي كه بتوان در آن هم موسيقي ايراني و هم موسيقي غير ايراني كار كرد، طراحي كردم ، از اين رو اركستر موسيقي نو تاسيس شد. با اين حال بازهم نياز به مركز جديدي است كه موسيقيدانان جوان با هر سابقه و سليقه اي با حفظ مخرج مشترك تفكر در موسيقي مرجعي براي اظهار وجود آن داشته باشند. براي پركردن اين خلا بود كه به فكر برگزاري دوسالانه افتادم.

وي خاطر نشان كرد كه قدم هاي اوليه توسط " آرش عباسي" و " علي رادمان " برداشته شد و سپس " علي بهرامي " و " مهدي تجلي " نيز به ما پيوستند كه پس از پيوستن آنها متوجه شديم كه مي توانيم از كانون موسيقي دانشگاه تهران نيز كمك بگيريم.

"مشايخي" در مورد شكل برگزاري دوسالانه گفت: فكر اصلي برپايه يك استراتژي بلند مدت تحرك موسيقي در طرح اين دوسالانه بود كه ما آهنگسازان جوان را با نوازندگان هم نسل خود در پويا ترين شكل به هم مرتبط كنيم. و اين موضوع باعث مي شود كه نياز متقابل بين نوازنده و آهنگساز به وجود بيايد.

وي در مورد آثاري كه تا به حال به دبير خانه جشنواره رسيده است ، گفت: تنوع آثار ، در قدم اول برگ برنده است.

" علي بهرامي " دبير دوسالانه نيز در مورد برگزاري اين جشنواره گفت: در برگزاري دوسالانه " مجمع موسيقي كانون هاي فرهنگي و هنري دانشجويان كشور" نقش موثري داشت و دوسالانه يكي از طرح هايي بود كه در آنجا مطرح شد. برنامه هاي ديگري هم اين مجمع دارد، كه در راه تخصصي تر شدن موسيقي هستند.

وي افزود: به نظر من اين جشنواره از اعتبار خوبي برخوردار است، اعم از نوازندگان آن كه از بزرگترين نوازندگان پيانو كشور هستند و علاوه بر اين از آهنگسازان پيشكسوت آثاري اجرا مي شود كه در سطح بين المللي مطرح هستند.

در ادامه اين نشست " آرش عباسي"پيانيست گفت: 30 اثر به دبيرخانه جشنواره رسيده است كه يكي از آنها پس از مهلت اعلام شده بود و به مسابقه راه پيدا نكرد. سه اثر برگزيده شده است و از دو اثر نيز تقدير مي شود.