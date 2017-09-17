ایمن سازی، مرمت و باز سازی پیاده روه ها و معابر منتهی به مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار مهر افشار معاون فنی و عمران این منطقه با اشاره به فعالیت های گسترده عمرانی در راستای اجرای طرح استقبال از مهر در سطح ورودی غربی پایتخت گفت: حجم بالای ترافیک در آستانه سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس در کلانشهرها به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه های زندگی شهروندان مطرح بوده که در این میان توجه و رسیدگی به زیرساخت های عمرانی معابر و خیابان ها می تواند به عنوان عاملی موثر در امر تسهیل سفرهای دورن شهری نقش داشته باشد ، از این رو طبق توافق انجام شده با کلیه دستگاه های ذیربط متولی امور شهری ؛ علاوه بر اصلاح، مرمت،آسفالت مجدد و بازسازی معابر منتهی به مراکز آموزشی سطح منطقه مقرر گردید از تاریخ ۱۵/۶/۹۶ لغایت ۱۵/۷/۹۶ هیچ گونه مجوز حفاری توسط معاونت عمران منطقه به هیچ یک از دستگاه های اجرایی مدیریت شهری داده نشود.

وی در ادامه افزود : طرح استقبال از مهر در حوزه فنی و عمران منطقه ۲۱ ، در سه فاز مجزا تعریف شده که فاز اول پایش (رصد و شناسایی)؛ فاز دوم اجرا (ترمیم جداول و انهار، مرمت و بازسازی پیاده روها و معابر منتهی به مدارس، مرمت نوار حفاری، همسطح سازی دریچه های فرسوده، لکه گیری، مناسب سازی و ایمنی آسفالت در سطح منطقه علی الخصوص خیابان های نزدیک و اطراف مدارس) و فاز سوم بازنگری (از نظر کیفی و کمی) در حال اقدام و اجرا است.

مهر افشار در خاتمه عنوان کرد: با شروع فاز پایش طرح بازسازی معابر و خیابان های منتهی به مدارس توسط کارشناسان منطقه۲۱ ، طی بازدید های میدانی انجام گرفته ۳۵۰ مورد عمرانی احصاء ، شناسایی و آسیب شناسی شده و در واقع مرحله پایش به طور کامل انجام شده است و همزمان با فاز یک ، فاز دوم طرح که همان اجرا و مرمت و باز سازی معابر را شامل می شود آغاز و در حال اقدام است که در این فاز نیز طبق برنامه اجرایی پیش بینی شده تا کنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی این فاز انجام گرفته و قطعا تا تاریخ نیمه مهر ماه این عملیات عمرانی به پایان خواهد رسید.