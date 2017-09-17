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۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۵۳

انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه به عنوان مدیرگروه برتر معارف

انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه به عنوان مدیرگروه برتر معارف

ارومیه- یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه به عنوان مدیرگروه برتر معارف اسلامی در کشور انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشستی که با حضور بیش از ۱۵۰ نفر از اساتید معارف کشور ترتیب یافته بود، حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم ولی زاده مدیرگروه معارف اسلامی دانشگاه ارومیه با کسب بالاترین امتیاز ارزشیابی در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶ شمسی به عنوان 'مدیر گروه برتر معارف اسلامی' برگزیده شد.

حضور اساتید مجرب و متخصص در این حوزه نقش بسزایی در تربیت دانشجویان و جوانان با تقوا دارد.

شعار امسال نشست سراسری هسته پژوهشی استادان معارف اسلامی 'گروه های معارف، پژوهش و کارآمدی' بود.

۱۶ هزار و ۸۲۶ دانشجو در دانشگاه ارومیه مشغول به تحصیل هستند و این دانشگاه ۸۷ رشته تحصیلی با گرایش های مختلف و بیش از ۴۸۷ عضو هیات علمی دارد.

کد مطلب 4089918

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