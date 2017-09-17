  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۵۲

عکاسان ارومیه ای در جشنواره منطقه ای شبدیز برگزیده شدند

عکاسان ارومیه ای در جشنواره منطقه ای شبدیز برگزیده شدند

ارومیه- عکس های هنرمندان ارومیه ای در پنجاه و هفتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان در شبدیز برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره مجتبی اسماعیل زاد برای عکس ' مرگ تدریجی یک رویا ' و قاسم فتحی برای عکس ' در امتداد آسمان' جوایز بخش عکس را از آن خود کردند.

جشنواره منطقه ای شبدیز ۲۲ تا ۲۵ شهریور سال جاری با حضور۱۱ استان به میزبانی کرمانشاه برگزار شد.

انجمن سینمای جوانان آذربایجان غربی در شهرستان های ارومیه و مهاباد دارای دفتر بوده و یک نمایندگی آن در بوکان دایر است.

انجمن سینمای جوانان آذربایجان غربی ۲۵ جایزه را در سال های ۱۳۹۴ , ۱۳۹۵ در بیش از ۷۰ جشنواره بین المللی فیلم و عکس برای این استان به ارمغان آورده است.

آموزش و تولید فیلم های کوتاه هنرجویی و حرفه ای، عکاسی و نمایش فیلم های تاثیرگذار در طول سال از فعالیت های مهم انجمن سینمای جوانان آذربایجان غربی است.

کد مطلب 4089921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها