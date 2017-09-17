عکاسان ارومیه ای در جشنواره منطقه ای شبدیز برگزیده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره مجتبی اسماعیل زاد برای عکس ' مرگ تدریجی یک رویا ' و قاسم فتحی برای عکس ' در امتداد آسمان' جوایز بخش عکس را از آن خود کردند.

جشنواره منطقه ای شبدیز ۲۲ تا ۲۵ شهریور سال جاری با حضور۱۱ استان به میزبانی کرمانشاه برگزار شد.

انجمن سینمای جوانان آذربایجان غربی در شهرستان های ارومیه و مهاباد دارای دفتر بوده و یک نمایندگی آن در بوکان دایر است.

انجمن سینمای جوانان آذربایجان غربی ۲۵ جایزه را در سال های ۱۳۹۴ , ۱۳۹۵ در بیش از ۷۰ جشنواره بین المللی فیلم و عکس برای این استان به ارمغان آورده است.

آموزش و تولید فیلم های کوتاه هنرجویی و حرفه ای، عکاسی و نمایش فیلم های تاثیرگذار در طول سال از فعالیت های مهم انجمن سینمای جوانان آذربایجان غربی است.