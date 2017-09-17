برگزاری ۲۲۰ کارگاه آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبدالهی آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﻬﺮﻣﺎه را ﺗﺠﻠﯽ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی، ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽکودکان، نوجوان و ﺟﻮانان، ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻬﻞ و ﭘﯽرﯾﺰی ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان دانست و افزود: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ، مسئولانه و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط داﻧﺶ آﻣﻮزان، دانشجویان، ﻣﻌﻠﻤﺎن و اساتید در آغاز سال تحصیلی جدید اﻣﺮی ﺧﻄﯿﺮ ﺑﻮده و ﻧﻘش ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎسی دارد که از این رو معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در جهت تحقق مصوبه"مهر قلم" شورای اسلامی شهر تهران دستورالعمل ویژه برنامه های استقبال از مهر ۱۳۹۶ «باز باران» را تدوین و ابلاغ نموده است.

وی به ویژه برنامه های شهردای تهران به مناسبت بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: اقدامات شهرداری تهران در حوزه فرهنگی و اجتماعی در سه محور شامل، تأمین امکانات بهداشتی در مراکز تحصیلی آموزشی، شامل بهبود وضعیت دانش آموزان و دانشجویان و آموزش سلامت جسمی، روانی اجتماعی محیطی به آنان، اقدامات ورزشی شامل تهیه و تأمین امکانات و تجهیزات ورزشی جهت مراکز تحصیلی و آموزشی، همکاری در برگزاری مسابقات و جشنواره‌های ورزشی و همکاری با آموزش و پرورش در توسعه ورزش همگانی است.

عبدالهی با اشاره به امور فرهنگی و اجتماعی طرح استقبال از مهر گفت: در این حوزه هماهنگی و همکاری در برگزاری جشن مهر در مراکز تحصیلی و آموزشی، همکاری در تجهیز کتابخانه‌های مراکز آموزشی، همکاری در تجهیز، بهسازی و زیباسازی نمازخانه‌های مراکز تحصیلی و آموزشی، ارائه برنامه‌های آموزشی و ترویجی با رویکرد آگاهی به حقوق و تکالیف شهروندی و همکاری در کاهش آسیب‌های اجتماعی مراکز تحصیلی و آموزشی صورت می گیرد.

توزیع سبدهای فرهنگی و لوازم التحریر در بین دانش آموزان بی بضاعت

وی با اشاره به اجرای طرح تبلیغی نسیم بهشت گفت: مبلغین و مشاورین مذهبی جهت پاسخگویی به سوالات شرعی و شبهات دینی دانش آموزان از اول تا ۲۵ مهر ماه در ۱۳۲ مدرسه دخترانه و پسرانه پایتخت حضور می یابند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از تهیه و توزیع بسته های آموزشی خبر داد و گفت: کتابچه و بروشور آموزشی با موضوع استفاده از سرویس مدرسه، اقلام آموزشی سلامت محور، تهیه لوح فشرده، بروشور، کتابچه و ... با موضوع سلامت و سبد فرهنگی برای معلمان و مدیران در تمامی مدارس تحت پوشش طرح استقبال از مهر توزیع می شود.

وی با اشاره به طرح حمایت از محرومین و نیازمندان اعلام کرد: سبدهای فرهنگی و لوازم التحریر در ۵۰ مدرسه هر منطقه در اختیار دانش آموزان بی بضاعت قرار می گیرد.

جشن آغاز سال تحصیلی و استقبال از سال اولی ها در مدارس

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزاری آیین آغاز سال تحصیلی جدید را از دیگر برنامه ها عنوان و خاطرنشان کرد: جشن آغاز سال تحصیلی در مدارس هیأت امنایی مدیریت شهری، کمک به برگزاری آیین بازگشایی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها و جشن بازگشایی مدارس با حضور شهرداران مناطق، معاونین و مدیران برگزار می شود.

وی ادامه داد: همچنین آیین استقبال از سال اولی ها نیز با اهدای گل در لحظه ورود دانش آموزان به مدرسه و برگزاری جشن سال اولی‌ها با شرکت اولیای آنان در مدارس با هماهنگی مدیران مدارس اجرا می شود.

عبدالهی از برپایی اردوهای آموزشی ویژه دانش آموزان خبر داد و گفت: بازدید از مراکز فرآموز، آشنایی با مشاغل و حرف ویژه دانش آموزان مناطق به منظور توسعه و ترویج کارآفرینی در زنگ کارآفرینی از جمله برنامه های این اردوهاست.

وی افزود: همچنین در این طرح دانش آموزان ضمن بازدید از مدرسه تعاونی راه رشد با مفاهیمی چون کسب و کار، تعاونی و کارگروهی آشنا می شوند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مختلف اظهارداشت: کارگاه آموزشی تعاون و کارگروهی به دانش آموزان دوره دبیرستانی برای انتخاب شغل و پایدارسازی اشتغال کمک می کند.

وی از برگزاری ۲۲۰ کارگاه های آموزشی با موضوع مهارت های زندگی به منظور آموزش مهارت حل مساله، مهارت نه گفتن و ... در مدارس سطح محلات شهر تهران خبر داد و افزود: کارگاه های آموزشی اخلاق شهروندی از منظر گفتمان دینی و دوره های آموزشی با سرفصلهای سلامت محور از جمله موضوع مهارتهای زندگی و ... نیز برپا می شود.

عبدالهی از برپایی نمایشگاه دست آوردهای کارآفرینان و نوآوران حوزه دانشجویی و دانش آموزان خبر داد و گفت: از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی با هدف ارائه محصولات مورد نیاز دانش آموزان و دانشجویان و حمایت از تولید و اشتغال استفاده می شود.

برپایی مسابقات فرهنگی و تفریحی در مدارس

وی افزود: همچنین جشنواره کودک و ایجاد غرفه های ویژه کودکان برگزاری مسابقات تفریحی- ورزشی با همکاری مدارس برپا می شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از برپایی مسابقات فرهنگی و تفریحی در مدارس خبر داد و گفت: مسابقه «در سنگر مدارس» با موضوع دفاع مقدس در قالب شعر، مقاله، داستان و... برگزار و غرفه های ویژه کودکان برگزاری مسابقات تفریحی- ورزشی با همکاری مدارس برپا می شود.

وی با اشاره به برگزاری فعالیت های ورزشی گفت: راه اندازی ایستگاه های فعالیت بدنی در مدارس با عنوان زنگ تحرک بیشتر، اجاره سانس اماکن ورزشی به مدارس با تخفیف ویژه، برگزاری کلاس های آموزشی ویژه دانش آموزان با ۵۰ درصد تخفیف)، اجرای طرح آموزش شنای کودکان سوم ابتدایی با همکاری مدارس، پیاده روی و دوچرخه سواری با همکاری مدارس اجرا می شود.

اجرای نمایش های میدانی با موضوع سلامت در مدارس منتخب

به گفته عبدالهی، اجرای نمایشهای میدانی باموضوعات مرتبط با سلامت در سطح مدارس منتخب، برگزاری تئاتر شمسه با موضوع فرهنگ شهروندی، سلامت و تندرستی، تجهیز کتابخانه های مدارس (در هر منطقه ۱۰ کتابخانه در هر مقطع تحصیلی)، اجرای برنامه ترمه و ترنج دخترانه و مادرانه، توسعه و تکمیل نقاشی های دیواری و نصب پلاکارد های فرهنگی با موضوع علم و دانش، رفع نواقص ظاهری و زیبا سازی نمای بیرونی و فضای حیاط مدارس، تخصیص فضای تبلیغات محیطی اعم از تابلوهای پرتابل، تلویزیون‌های شهری، عرشه‌ پل‌ها برای اطلاع رسانی طرح باز باران و نصب بنر های خوش آمدگویی بر سردرب مدارس منطقه و درمعابر منتهی به مدارس از دیگر برنامه های اجرایی استقبال از مهر به شمار می رود.

وی تاکید کرد: طرح استقبال از مهر با هدف اعمال مدیریت یکپارچه و هماهنگ و انجام اقدامات متعدد برای سهولت در دسترسی حدود ۲میلیون دانش‌آموز و دانشجو به مراکز آموزشی، کمک به ارتقای سطح خدمات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و بهداشتی به دانش‌آموزان و دانشجویان و کمک به تجهیز، بهسازی و نوسازی، ایمن سازی و بازسازی محیط‌های آموزشی در سطح کلانشهر تهران در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ، هماهنگی و همکاری در جهت برگزاری جشن مهر در مراکز تحصیلی و آموزشی، ارائه برنامه‌های آموزشی و ترویجی با رویکرد افزایش مهارت‌های زندگی شهری و آگاهی به حقوق و تکالیف شهروندی و همکاری و مشارکت در ارائه خدمات به قشرهای در معرض آسیب و آسیب‌دیده در مراکز تحصیلی و آموزشی را از دیگر اهداف طرح استقبال از مهر برشمرد.

عبدالهی با اشاره به افزایش سطح همکاری و تعاملات میان بخشی دستگاه‌های مختلف مرتبط با مدیریت شهری در زمینه مسایل آموزشی و مراکز تحصیلی و آموزشی افزود: شهرداری و آموزش و پرورش و وزارتین علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های ذیربط به منظور آموزش حقوق و تکالیف شهروندی به دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و اساتید همکاری می کنند.