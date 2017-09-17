۲۲۵۰ معلم چهارمحالی درخواست نقل و انتقال داده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز امیدی عصر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: سال ۹۵ بیش از ۶۰ درصد از درخواستهای نقل و انتقال نیروهای انسانی انجام شد.
وی در ادامه گفت: در سال جاری دو هزار و ۲۵۰ نفر از معلمانی که برای نقل و انتقالات درخواست داده بودند که در این راستا تاکنون درخواست یک هزار و ۱۵۰ نفر از آنها تحقق پیدا کرده است.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: دانش آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه میتوانند به منظور تهیه کتاب های خود به کتابفروشیها و مراکز معتبر در سطح استان مراجعه کنند.
امیدی با اشاره به وجود ۱۹۰ هزار دانشآموز و ۱۶ هزار معلم در استان، افزود: در چهارمحال و بختیاری تعداد دو هزار ۸۵۰ مدرسه و آموزشگاه وجود دارد.
وی در ادامه بیان کرد: در نیمه نخست سال جاری به منظور افزایش سطح دانش فرهنگیان تعداد هفت هزار و ۲۸۲ نیروی انسانی در کلاس های ضمن خدمت حضور پیدا کردند.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هزینه ایاب و ذهاب دانشآموزان استان ۳۰۰ میلیون تومان است، یادآور شد: هزینه غذایی دانش آموزان نیز ۲۵۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.
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