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۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۲۲:۰۶

رئیس اداره ورزش و جوانان خرمشهر خبر داد:

کسب عنوان نائب قهرمانی کشور توسط کونگ فو کار خرمشهری

کسب عنوان نائب قهرمانی کشور توسط کونگ فو کار خرمشهری

خرمشهر - رئیس اداره ورزش و جوانان خرمشهر از کسب عنوان نائب قهرمانی کشور توسط «سید محمد رضا اشرفی« کونگ فو کار خرمشهری خبر داد.

غلامرضا خنفری امروز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سید محمد رضا اشرفی، کونگ فو کار خرمشهری در مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی در وزن ۸۴ کیلوگرم و سبک نیمه آزاد موفق به کسب عنوان نائب قهرمانی شد.

وی افزود: اشرفی در این رقابت ها نیمه آزاد رده سنی جوانان، موفق به راهیابی به اردوی تیم ملی کونگ فو برای اعزام به مسابقات جهانی در ایتالیا شد.

خنفری افزود: اردوی آمادگی تیم ملی بهمن ماه امسال برگزار می شود که پس از آن، تیم ملی کشور برای شرکت در مسابقات جهانی به ایتالیا اعزام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر مسابقات نیمه آزاد رده سنی جوانان کونگ فو از ۲۲ تا ۲۴ شهریور و با شرکت ۳۰۰ ورزشکار از سراسر کشور در تهران برگزار شد که استان خوزستان دو سهمیه برای شرکت در مسابقات جهانی را از آن خود ساخت.

کد مطلب 4090000

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