انبار بزرگ لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در اهواز پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی خوزستان، سردار حیدر عباس زاده در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای مقابله با معضل شوم قاچاق، ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیسی، انبار دپوی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق را در شهرستان اهواز شناسایی و با هماهنگی قضائی از این محل بازرسی کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از این انبار، تعداد زیادی انواع لوازم آرایشی و بهداشتی فاقد هر گونه مجوز گمرکی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده ۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است .

سردار عباس زاده با بیان اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده راهی مراجع قضائی شده است، بیان کرد: عملکرد قاچاقچیان در تضاد با اهداف اقتصاد مقاومتی بوده و اقتصاد داخلی جامعه را هدف قرار می دهد، بنابراین تلاش پلیس برای مبارزه با اخلالگران اقتصادی کماکان ادامه دارد.