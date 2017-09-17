  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۲۲:۲۳

فرمانده انتظامی خوزستان:

انبار بزرگ لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در اهواز پلمب شد

انبار بزرگ لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در اهواز پلمب شد

اهواز - فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف انبار بزرگ دپوی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش ۴۵ میلیارد ریال در اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی خوزستان، سردار حیدر عباس زاده در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای مقابله با معضل شوم قاچاق، ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیسی، انبار دپوی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق را در شهرستان اهواز شناسایی و با هماهنگی قضائی از این محل بازرسی کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از این انبار، تعداد زیادی انواع لوازم آرایشی و بهداشتی فاقد هر گونه مجوز گمرکی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده ۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است .

سردار عباس زاده با بیان اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده راهی مراجع قضائی شده است، بیان کرد: عملکرد قاچاقچیان در تضاد با اهداف اقتصاد مقاومتی بوده و اقتصاد داخلی جامعه را هدف قرار می دهد، بنابراین تلاش پلیس برای مبارزه با اخلالگران اقتصادی کماکان ادامه دارد.

کد مطلب 4090008

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها