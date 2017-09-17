اجازه تخریب سوریه را به هیچ احدی نخواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، رئیس جمهور سوریه روز یکشنبه با تعدادی از جوانان اقلیت قوم مسیحی سریانی سوریه که با حضور اسقف انطاکیه و ارتودکس و تعدادی کشیش انجام شد دیدار کرد.

بشار اسد در این دیدار گفت: مسیحیان مهمان یا پرندگان مهاجر نیستند بلکه اساس وجود میهن هستند که بدون آنها سوریه متنوعی که می شناسیم وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه آنها نیز بدون سوریه سرزمین و وجود مستحکمی ندارند.

وی همچنین تصریح کرد: برخی، مسیحی ها در منطقه را با هدف تقسیم منطقه به کشورهای طائفه ای و دینی و مشروعیت بخشیدن به دولت یهودی در فلسطین اشغالی هدف قرار می دهند که هیچ فرد سوری آن را نخواهد پذیرفت.

بشار اسد خاطرنشان کرد: ما به عنوان مردم سوریه به هیچ احدی اجازه تخریب کشور خود را نداده ایم و نخواهیم داد.