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۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۸:۳۰

معاون وزیرصنعت، معدن وتجارت:

۶۰ میلیون مترظرفیت خالی تولید چادر مشکی درکشور وجود دارد

۶۰ میلیون مترظرفیت خالی تولید چادر مشکی درکشور وجود دارد

سنندج- معاون وزیرصنعت، معدن وتجارت گفت: ۶۰ میلیون مترظرفیت خالی تولید چادر مشکی درکشور وجود دارد که از این میزان می توان ۱۰ میلیون متر آن را در کردستان ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، سیدمحمود نوابی یکشنبه شب در نشستی با جمعی از تولیدکنندگان برتر استان کردستان که در مجتمع گلخانه ای هیدروپونیک بیتا سنندج برگزارشد، گفت: رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور نگاه ویژه ای نسبت به کردستان دارند و این مهم در کلام و سخنان این بزرگان کاملا مشهود است و باید مسئولان در راستای توسعه این استان همت مضاعفی داشته باشند.

وی عنوان کرد: برای ایجاد جهش صنعتی درکردستان می طلبد بنیاد مستعضفان و بنیاد برکت در این استان سرمایه گذاری کنند و بی شک اگر این مهم اتفاق نیافتد مشکلاتی هم چون قاچاق و کولبری رشد پیدا می کند.

وی اظهارداشت: قطعا در شان مردم کردستان ما نیست که از کردستان عراق بار و کالایی را به کول بگیرند و باید اقداماتی شود که این معادله برعکس شود.

معاون وزیرصنعت، معدن وتجارت ادامه داد: اگر چند طرح و پروژه عمده در این استان اجرایی شود صنایع وابسته به آن هم شکل می گیرد و همین موجب ایجاد اشتغال و رونق تولید در این منطقه خواهد شد.

نوابی با اشاره به اینکه در کشورما ۶۰ میلیون متر ظرفیت خالی برای تولید چادر مشکی وجود دارد، افزود: از این میزان ظرفیت می توان ۱۰ میلیون آن را در کردستان ایجاد کرد.

وی اظهارداشت: ما در حد توان خود مسائل را درمرکز پیگیری می کنیم ولی اصل و اساس حرکت در راستای توسعه کردستان در خود استان است که مسئولان و بخش خصوصی باید در این رابطه همت بیشتری داشته باشند.

کد مطلب 4090043

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