جشنواره انگور روستای درسجین به صورت منطقه ای برگزار می شود

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره های مختلف در استان زنجان ، افزود: برگزاری این جشنواره ها در معرفی و نشان دادن توانمندی ها و پتانسیلها و فرهنگ و رسوم استان بسیار موثر بوده و در جذب گردشگر موثر است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره روستا در استان زنجان، اظهار کرد: هر روز بیش از ۱۵ هزار نفر از جشنواره روستا بازدید می کردند.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان به جشنواره انگور در روستای درسجین شهرستان ابهر اشاره کرد و گفت: این جشنواره با استقبال خوب مردم شهرستان ابهر برگزار شد.

رحمتی تاکید کرد: بالای ۵۰ الی ۶۰ هزار نفر از جشنواره انگور در شهرستان ابهر بازدید کردند و براساس برنامه ریزی و مدیریت انجام شده از سال آینده این جشنواره به صورت منطقه ای و با مشارکت استانهای همجوار برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این مراسمات نوعی شکرگزاری به درگاه خداوند است و استقبال مردم، نشان از نیاز آنها به جشنواره ها است.

مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان ابر از کرد: امروز بسیاری از سنت های ما به فراموشی سپرده شده اند و برگزاری این جشنواره ها برخی از سنتهای ارزشمند گذشتگان ما را به نمایش گذاشته شده و تداعی می کند.

رحمتی گفت: برگزاری این جشنواره ها باید استمرار داشته باشد و این جشنواره ها، بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن هستند.