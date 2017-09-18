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۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۸:۳۲

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان:

جشنواره انگور روستای درسجین به صورت منطقه ای برگزار می شود

جشنواره انگور روستای درسجین به صورت منطقه ای برگزار می شود

زنجان-مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت:۶۰ هزار نفر از جشنواره انگور در روستای درسجین بازدید کردند و از سال آینده این جشنواره به صورت منطقه ای برگزار می شود.

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره های مختلف در استان زنجان ، افزود: برگزاری این جشنواره ها در معرفی و نشان دادن توانمندی ها و پتانسیلها و فرهنگ و رسوم استان بسیار موثر بوده و در جذب گردشگر موثر است. 

وی  با اشاره به برگزاری  جشنواره روستا در استان زنجان، اظهار کرد: هر روز بیش از ۱۵ هزار نفر از جشنواره روستا بازدید می کردند. 

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان به جشنواره انگور  در روستای درسجین شهرستان ابهر اشاره کرد و گفت:  این جشنواره با استقبال خوب مردم شهرستان ابهر برگزار شد. 

رحمتی تاکید کرد: بالای ۵۰ الی ۶۰ هزار نفر از جشنواره انگور در شهرستان ابهر بازدید کردند و براساس برنامه ریزی و مدیریت انجام شده  از سال آینده  این جشنواره به صورت منطقه ای و با مشارکت استانهای همجوار برگزار می شود. 

وی تصریح کرد: این مراسمات نوعی شکرگزاری به درگاه خداوند است و  استقبال مردم، نشان از نیاز آنها به جشنواره  ها است. 

مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان ابر از کرد: امروز بسیاری از سنت های ما به فراموشی سپرده شده اند و برگزاری این  جشنواره ها  برخی از سنتهای ارزشمند گذشتگان ما را به نمایش گذاشته شده و تداعی می کند. 

رحمتی گفت: برگزاری این جشنواره ها باید استمرار داشته باشد و این جشنواره ها، بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن هستند.

کد مطلب 4090055

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