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۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۳۰

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان:

۲۶۰ تشکل فراگیر کشاورزی در استان همدان وجود دارد

۲۶۰ تشکل فراگیر کشاورزی در استان همدان وجود دارد

همدان - مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان با بیان اینکه ۲۶۰ تشکل فراگیر کشاورزی در استان وجود دارد، گفت: ۱۱۷ هزار بهره‌بردار کشاورزی در این استان فعالیت دارند.

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۲۶۰ تشکل فراگیر کشاورزی در استان وجود دارد، بیان کرد: ۱۱۷ هزار بهره‌بردار کشاورزی در استان فعالیت دارند.

وی با تأکید بر اینکه ۱۰۰ درصد بهره‌بردارها عضو این تشکل‌ها هستند، گفت: ۱۸۰ هزار نفر عضو تشکل‌های کشاورزی استان هستند و برخی از بهره‌برداران استان همزمان در چند تشکل عضو هستند.

عباسی در ادامه بابیان اینکه امسال ۳۰ هزار تن به ظرفیت انبار تشکل‌ها اضافه شده است، گفت: به دنبال آنیم که ساختار تشکل های مردم‌نهاد را با مشارکت اعضای آن در بهره‌برداری از منابع طبیعی افزایش دهیم چراکه تعاونی‌ها در ارتقای بهره‌برداری بخش کشاورزی تأثیرگذار هستند.

عباسی با بیان اینکه زمانی می‌توانیم بهره‌برداری در کشاورزی را به‌روز و پایدار کنیم که استفاده بهینه از منابع صورت گیرد، گفت: از ابتدای فصل زراعی کشت پاییزه با مشارکت‌های تعاونی‌های تولیدی، همراهی جهاد کشاورزی و کارشناسان به بهره‌برداران کشاورزی توصیه‌های لازم در راستای افزایش محصولات ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال ۳۷۹ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شد، گفت: ۲۳ هزار تن جو به صورت خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شد.

عباسی عنوان کرد: ۴۹۲ میلیارد تومان ارزش ریالی گندم و ۲۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز ارزش ریالی محصول جو بوده است.

کد مطلب 4090062

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