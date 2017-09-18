درخشش دانشجویان کرمانشاهی درجشنواره کشوری قرآن وعترت علمی کاربردی

مزدک راد ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، از از درخشش دانشجویان کرمانشاهی درجشنواره کشوری قرآن وعترت دانشگاه علمی کاربردی خبر داد.

وی افزود: مرحله نهایی سیزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی ۲۵ و ۲۶ شهریور با حضور در شهر مقدس قم برگزار شد و دانشجویان کرمانشاهی در این جشنواره خوش درخشیدند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان کرمانشاه تصریح کرد: این جشنواره کشوری از اردیبهشت ماه امسال با شرکت ۱۴ هزار و ۵۲۷ نفر از دانشجویان، مدرسان و کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی از تمامی استانها آغاز به کار کرده بود و ۲۵ و ۲۶ شهریور به کار خود پایان داد.

وی با اشاره به اسامی دانشجویان موفق استان گفت: در این مسابقات «مظفر احمدی» در رشته آشنایی با سیره معصومین موفق به کسب مقام دوم، «بهاره پانیاز» در رشته قرائت تحقیق موفق به کسب مقام دوم و «نرجس عزیزی» در رشته قرائت ترتیل موفق به کسب مقام سوم شدند.

راد ملکشاهی افزود: همچنین «مسلم خشمین» در رشته اذان موفق به کسب مقام دوم، «مهسا امیری» در رشته داستان نویسی موفق به کسب مقام سوم، «علیرضا پیرمرادی» در رشته پژوهشی دانشجویان موفق به کسب مقام سوم، «میعاد سروآزاد» در رشته شبکه های اجتماعی موفق به کسب مقام دوم و «محنا امیری» در رشته شعرموفق به کسب مقام دوم این جشنواره شدند.