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۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۳۶

انبار نگهداری از سوسیس و کالباس در آتش سوخت

انبار نگهداری از سوسیس و کالباس در آتش سوخت

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از حریق گسترده در یک سوله مسقف ۴۰۰ متری واقع در محله حکیمیه خبرداد.

 جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه گفت: ساعت ۴ بامداد، آتش سوزی گسترده در یک انبار و کارگاه در محله حکیمیه، خیابان سازمان آب به نیروهای سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای ۳ ایستگاه سازمان به همراه تانکر آب و خودرو تنفسی در محل حاضر و امدادرسانی‌های خود را آغاز کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی افزود: محل حادثه یک سوله مسقف به وسعت ۴۰۰ متر بود که به سقف تقسیم شده که یکی از بخش‌ها به انبار نگهداری سوسیس و کالباس، بخشی دیگر به قالب سازی و بخش سوم نیز به آهنگری تبدیل شده بود.زمان حضور آتش نشان ها، این سوله مسقف به طول کامل دچارحریق شده بود و آتش نشان‌ها برای مهار آتش عملیات خود را از چند طرف آغاز کردند. 

وی با بیان اینکه  این حادثه تلفات جانی و مصدوم در پی نداشت گفت: خسارت‌های مالی ایجاد شده در پی این حریق بسیار گسترده بود، اما خوشبختانه این آتش سوزی تلفات جانی و مصدوم در پی نداشت.

سخنگوی سازمان آتش نشانی از اتمام عملیات آتش نشان‌ها در این حادثه خبرداد و تصریح کرد: عملیات آتش نشان‌ها در محل این حادثه به اتمام رسیده و کارشناسان به دنبال شناسایی علت حادثه هستند.

کد مطلب 4090101

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