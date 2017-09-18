انبار نگهداری از سوسیس و کالباس در آتش سوخت

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه گفت: ساعت ۴ بامداد، آتش سوزی گسترده در یک انبار و کارگاه در محله حکیمیه، خیابان سازمان آب به نیروهای سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای ۳ ایستگاه سازمان به همراه تانکر آب و خودرو تنفسی در محل حاضر و امدادرسانی‌های خود را آغاز کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی افزود: محل حادثه یک سوله مسقف به وسعت ۴۰۰ متر بود که به سقف تقسیم شده که یکی از بخش‌ها به انبار نگهداری سوسیس و کالباس، بخشی دیگر به قالب سازی و بخش سوم نیز به آهنگری تبدیل شده بود.زمان حضور آتش نشان ها، این سوله مسقف به طول کامل دچارحریق شده بود و آتش نشان‌ها برای مهار آتش عملیات خود را از چند طرف آغاز کردند.

وی با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی و مصدوم در پی نداشت گفت: خسارت‌های مالی ایجاد شده در پی این حریق بسیار گسترده بود، اما خوشبختانه این آتش سوزی تلفات جانی و مصدوم در پی نداشت.

سخنگوی سازمان آتش نشانی از اتمام عملیات آتش نشان‌ها در این حادثه خبرداد و تصریح کرد: عملیات آتش نشان‌ها در محل این حادثه به اتمام رسیده و کارشناسان به دنبال شناسایی علت حادثه هستند.