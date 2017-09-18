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۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۴۰

در آستانه ماه محرم؛

همایش میثاق عاشورائیان شهرستان بوشهر برگزار می‌شود

همایش میثاق عاشورائیان شهرستان بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر از برگزاری همایش میثاق عاشورائیان شهرستان بوشهر در آستانه فرا رسیدن ایام سوگواری محرم الحرام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ادیبی صبح دوشنبه در نشست با فعالان هیئت‌های مذهبی بوشهر اظهار داشت: در آستانه فرا رسیدن ایام سوگواری محرم الحرام همایش میثاق عاشورائیان شهرستان بوشهر برگزار می شود.

مسئول تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: این همایش ساعت ۱۶ سه‌شنبه ۲۸ شهریور ۹۶ با حضور آیت الله غلامعلی صفائی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در سالن شهید آوینی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: همایش میثاق عاشورائیان در راستای هماهنگی و برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی و تبلیغی و با هدف بهره گیری از فرهنگ عاشورایی، درس ها و عبرت های عاشورا و اهتمام به شاخص های عزاداری های برتر از سوی هیئات مذهبی برگزار می شود.

کد مطلب 4090158

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