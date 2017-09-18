به گزارش خبرنگار مهر، حسین ادیبی صبح دوشنبه در نشست با فعالان هیئت‌های مذهبی بوشهر اظهار داشت: در آستانه فرا رسیدن ایام سوگواری محرم الحرام همایش میثاق عاشورائیان شهرستان بوشهر برگزار می شود.

مسئول تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: این همایش ساعت ۱۶ سه‌شنبه ۲۸ شهریور ۹۶ با حضور آیت الله غلامعلی صفائی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در سالن شهید آوینی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: همایش میثاق عاشورائیان در راستای هماهنگی و برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی و تبلیغی و با هدف بهره گیری از فرهنگ عاشورایی، درس ها و عبرت های عاشورا و اهتمام به شاخص های عزاداری های برتر از سوی هیئات مذهبی برگزار می شود.