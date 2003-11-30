ششمين يو نيور سياد درون دانشگاهي كشور برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" ششمين يونيورسياد درون دانشگاهي باهدف گسترش فرهنگ حركت وورزش جهت افزايش نشاط عمومي دربين دانشجويان وجذب ومشاركت جوانان دربرنامه هاي فراگيرورزشي وانتخاب وآماده سازي تيمهاي مختلف جهت شركت درجشنواره چند جانبه والمپياد ملي درسال 83 در54 مركزدانشگاهي دردوبخش دختران وپسران برگزارخواهد شد.
بنابراين گزارش دختران وپسران دانشجوي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي سراسركشوردربيش از30 رشته ورزشي رقابتهاي خود را ازنيمه آذرماه آغازوتا پايان سال مسابقات را پيگيري خواهند كرد.
ششمين يو نيورسياد درون دانشگاهي در 54 دانشگاه آموزش عالي سراسر كشور برگزار مي شود.
