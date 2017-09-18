خراسان جنوبی دهمین مقصد گردشگری ایران/ افتتاح ۹ پروژه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رمضانی در نشست خبری به مناسبت هفته گردشگری اظهارکرد: اگر در عرصه بین المللی روابط مناسبی ساماندهی کنیم گردشگری یکی از محورهای توسعه کشور خواهد بود.

وی با اشاره به رشد رشد چشمگیر گردشگری در دولت یازدهم افزود: در استان خراسان جنوبی ظرفیت‌های خوبی در بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی داریم که این‌ها می‌تواند زمینه‌ای برای جذب گردشگر باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به ثبت ۸۰۰ اثر تاریخی خراسان جنوبی در فهرست آثار ملی و سه اثر جهانی بیان کرد: به لحاظ مردم شناسی و آداب و رسوم یکی از بهترین فرهنگ‌های عامه را داریم.

رمضانی گفت: به لحاظ طبیعی و جغرافیایی از آب و هوای سرد کوهستانی تا گرم و خشک را در استان داریم که مورد توجه گردشگران است.

وی تصریح کرد: وجود گرم‌ترین نقطه زمین در کویر دهسلم با ۷۰ درجه گرما ، تاریک‌ترین آسمان خاورمیانه برای رصد ستارگان در سه قلعه سرایان و نایبندان طبس از ظرفیت‌های دیگر گردشگری خراسان جنوبی است.

خراسان جنوبی دهمین مقصد گردشگری ایران

وی بیان کرد: ظرفیت‌های استان در کنار اقداماتی که در دولت یازدهم انجام شد موجب شد تا خراسان جنوبی در دوسال گذشته به عنوان جدیدترین و دهمین مقصد گردشگری مطرح است.

وی ادامه داد: در نوروز ۹۶ سه میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر ورودی به استان داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در مسیر یکی از شهرهای زیارتی کشور قرار دارد و این موقعیتی برای جذب گردشگر در استان است، عنوان کرد: باید تلاش شود با معرفی استان و ظرفیت‌ها ماندگاری مسافران در استان را افزایش دهیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: از مجموع گردشگران نوروزی یک میلیون و ۴۴۰ هزار نفر در استان اقامت داشتند.

وی با اشاره به افزایش فروش صنایع دستی استان در سال جاری افزود: در ایام نوروز امسال ۶۰۰ میلیون تومان صنایع دستی استان به فروش رسید در حالی که این میزان در نوروز سال گذشته ۳۹۰ میلیون تومان بوده است.

رمضانی تاکید کرد: باید آثار تاریخی استان را به گونه‌ای که برای گردشگران قابلیت بازدید داشته باشد، حفظ کنیم و تلاش شود آثار فاخر دیگری را شناسایی تا بر جذابیت‌ها افزوده شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای شناسایی آثار جدید تاریخی افزود: کاوش‌های تپه تخجرآباد منجر به آثار معماری مربوط به دوره اشکانیان در این منطقه شد.

کشف دژ زیرزمینی «نی» در قاین

رمضانی اظهارکرد: کشف دژ زیرزمینی نی در قاین یکی از جذابیت‌های بخش میراث فرهنگی برای علاقمندان است.

وی با بیان اینکه در حوزه صنایع دستی هم تلاش کردیم با احیا صنایع دستی بر جذابیت‌ها بیفزایم، گفت: در این راستا رشته‌های برک بافی و گیوه بافی احیا و مراکز تخصصی صنایع دستی، خانه‌های صنایع دستی و بازارچه‌ها در استان افزایش یافته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی اضافه کرد: در بخش گردشگری هم در زمینه تجهیز زیر ساخت‌ها در مناطق گردشگری و ایجاد فضاهای اقامتی برنامه ریزی شده است.

رمضانی گفت: در بخش تکمیل پروژه‌های گردشگری در بند امیر شاه بیرجند امسال دیوار ساحلی و کمپ مناسب گردشگری اعتبار گرفت و محوطه سازی مناسبی در این منطقه ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه در آبشار گیوک به عنوان یکی از جاذبه‌های مرکز استان هم آلاچیق سازی و محوطه سازی انجام شده است، ادامه داد: محوطه سازی و ایجاد کمپ منطقه شوکت آباد بیرجند را داشته‌ایم.

به گفته وی باغ شوکت آباد فاز اول آن را سرمایه گذار ورود کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی به روستای آرک به عنوان یکی از جذابیت‌های گردشگری استان اشاره کرد و افزود: کار محوطه سازی کمپ گردشگری در روستای آرک آغاز شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در مجتمع آب درمانی لوت به عنوان دیگر جاذبه استان در زمینه محوطه سازی ورود شده تا فضای مناسبی برای گردشگران فراهم شود.

رمضانی گفت: در مزار کاهی به عنوان یکی از ظرفیت‌ها زیارتی استان است دیوار ساحلی و محوطه سازی کمپ گردشگری اجرا شد.

وی روستای دهسلم را یکی از مقاصد گردشگران داخلی و خارجی دانست و عنوان کرد: بخشی از کوچه‌ها و خیابان‌های دسترسی به نخلستان سنگفرش شده و دیوارهای نخلستان بهسازی و سکوهای اقامتی ایجاد شده است.

وی با اشاره به محوطه سازی و ایجاد کمپ گردشگری در شهر فردوس و محدوده شهر تون گفت: در باغستان و آبگرم فردوس محوطه سازی انجام شده است.

ساخت کمپ کویرنوردی سه قلعه

وی از آغاز ساخت کمپ کویر نوردی سه قلعه خبر داد و افزود: در این منطقه یک رصد گاه نیز ایجاد خواهد شد واعتباری بالغ ۵۰ میلیون تومان برای آن در نظر گرفته شده است که امیدواریم با جذب اعتبارات بیشتر هر چه زودتر آن را به سرانجام برسانیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی بیان کرد: امسال اعتبار هم برای آن پیش بینی شده ۵۰ میلیون تومان و امید است از امسال به بعد اعتبار بگیرد و هرچه سریعتر تکمیل شود.

وی با بیان اینکه در روستای زول هم محوطه سازی و ایجاد کمپ گردشگری انجام شده است، عنوان کرد: در راستای تکمیل کمپ کویر همت آباد امسال آلاچیق‌هایی ایجاد شده و به منطقه ییلاقی تجنود که در فاصله اندک این کویر قرار دارد توجه شده است.

وی با اشاره هزینه کرد ۱۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی در توسعه تاسیسات گردشگری کریت بیان داشت: برای بیابان لوت نیز ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار گرفته است.

پرداخت ۱.۵ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای بومگردی خراسان جنوبی

وی از پرداخت ۱.۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به واحدهای بوم گردی استان خبر داد و افزود: در حوزه بوم گردی خراسان جنوبی از استان‌های مطرح کشور است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی عنوان کرد: هفت اقامتگاه بومگردی با یک و نیم میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی افتتاح خواهد شد.

رمضانی بیان کرد: اقامتگاه زاغ بور در مجاورت مجموعه جهانی اکبریه راه اندازی شده و در شهرهای مختلف استان اقامتگاه‌های بومگردی را راه اندازی کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه گردشگران بیشتر تمایل به استفاده از فضاهای سنتی دارند؛ گفت: طرح‌های بومگردی راه حلی است برای معرفی فرهنگ و حفظ بناهای ارزشمند که می‌تواند زمینه ساز ایجاد اشتغال در استان باشد.

رمضانی ادامه داد: همچنین امسال از محل توافق با یکی از بانکها چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات به پروژه‌های نیمه تمام گردشگری پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه امسال افتتاح دو دفتر جذب گردشگر و خدمات سفر را در بیرجند و فردوس خواهیم داشت، گفت: در حوزه میراث فرهنگی از محل اعتبارات ملی ۱۰ میلیارد تومان در استان هزینه شده است.

وی با اشاره به مرمت ۷۸ خانه تاریخی استان با همکاری مالکان افزود: طرح همیاران گردشگر با همکاری آموزش و پرورش در هفته گردشگری امسال رونمایی خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی عنوان کرد: در این طرح امسال از طریق دوره‌های آموزشی تلاش داریم از توان دانش آموزان مقطع متوسطه دوم استفاده کنیم.