راه آهن - ماشین سازی؛ خطیبی آماده خط و نشان برای رقبا

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور فردا دوشنبه با انجام ۹ دیدار در شهرهای مختلف سپری می شود که طی آن در یکی از این بازی ها، تیم ماشین سازی تبریز در تهران به دیدار تیم راه آهن این شهر می رود.

این بازی سومین مصاف خارج از خانه ماشین سازان است که این بار باید در تهران رو در روی تیم راه آهن قرار بگیرند. سبزقباهای تبریزی پیش از این در مسجد سلیمان و سیرجان دو بازی بیرون از خانه خود را در شرایطی بسیار سخت سپری کرده اند اما حالا به نظر می رسد که این تیم با درایت فنی، دانش مربیگری و شناخت روحی روانی رسول خطیبی از شاگردانش، اکنون شرایطی بهتر از قبل تجربه می کند.

در سوی مقابل اما تیم راه آهن دو بازی خانگی قبلی خود را همانند دو دیدار دیگر بیرون از خانه اش، واگذار کرده و به دنبال این است تا در سومین مصاف خود در تهران شکست نخورد. لکوموتیورانان فوتبال ایران اکنون قعرنشین جدول ۱۸ تیمی لیگ دسته اول هستند اما خطیبی اکنون صاحب این تجربه گرانبها شده است که نباید هیچ حریفی، حتی تیم فانوس به دست جدول را دستکم بگیرد.

روی کاغذ، بازی با راه آهن آسان ترین بازی ماشین سازان در چند هفته اخیر به شمار می آید اما تبریزی ها می دانند که بازی آسانی در لیگ یک وجود ندارد و هر تیمی می تواند در داخل زمین مسابقه حریفی خطرناک و دست و پا گیر ظاهر شود. ماشین سازان هفته قبل در دیدار با ایرانجوان بوشهر، دیگر تیم پایین جدولی، به گمان اینکه به راحتی حریف خود را شکست خواهند داد، اسیر بازی بسته ایرانجوان و بدشانسی محض خود شدند تا دو امتیاز مهم خانگی را از دست بدهند.

با این حال، این بار تیم ماشین سازی زیر نظر کادرفنی خود بخصوص شخص رسول خطیبی، بخوبی از هر لحاظ آماده مصاف با راه آهن شده و بی گمان راه آهن در چشم ماشین سازان، یک حریف دست و پا بسته و از پیش بازنده نیست و به نظر می رسد تلقین چنین تفکر صحیح و کارگشا از سوی خطیبی می تواند انگیزه و توان روحی شاگردان این مربی جوان و کاربلد را برای گرفتن سوغاتی سه امتیاز از تهران بیشتر کند.

موضوع قابل ذکر دیگر در خصوص تیم فوتبال ماشین سازی تبریز، کامل شدن نفرات این تیم از آغاز لیگ تا کنون است. کادرفنی ماشین سازان از ابتدای فصل تا به امروز هرگز نتوانستند تمامی نفرات مورد نیاز خود را به همراه داشته باشند و غیبت مهرداد بایرامی و فرزاد زامهران دو مهره کلیدی در فاز هجومی در چهار هفته ابتدایی لیگ، صدمات زیادی به تیم تیم تبریزی زد و این دو بازیکن که مشکل ثبت قرارداد داشتند، با برطرف شدن مشکلاتشان چند روزی است که در تمرینات ماشین سازی حاضر هستند و حتی در بین آماده ترین ها هم قرار گرفته اند.

اضافه شدن چند بازیکن دیگر از جمله بهزاد ذبیحی و علیرضا رمضانی نیز در این مقطع، فاز حمله تیم ماشین سازی را قدرت بیشتری بخشیده و حالا همه منتظر رونمایی از خط آتش مهار ناپذیر رسول خطیبی هستند. خطیبی که خود در دوران بازیگری یک مهاجم ششدانگ و مهار نشدنی بود، بی گمان مهاجمانی با خصوصیات گلزنی بالا تربیت کرده که در ادامه بازی های لیگ خبرهای گلزنی آنها بیشتر به گوش خواهد رسید.

البته ماشین سازی با مصدومیت یکی، دو بازیکن نیز مواجه است اما با این حال تفکرات گره گشا و جایگزینی نفرات دیگر، کاری است که در شگرد معمار نسل جدید فوتبال تبریز، یعنی رسول خطیبی است و قطعا غیبت این بازیکنان حداقل در بازی با راه آهن به چشم نخواهد آمد.

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز اکنون با کسب چهار امتیاز از چهار بازی در راه دوازدهم جدول رده بندی ایستاده و چنانچه بتواند سه امتیاز دیدار با راه آهن را از تهران به سوغات بیاورد، به نیمه بالایی جدول صعود کرده و با امیدواری بیشتری به ادامه فصل نگاه خواهد کرد.

نکته بسیار مهم در خصوص بازی های آینده ماشین سازی، انجام سه دیدار متوالی طی هفته های ششم تا هشتم در تبریز است که می تواند سکوی پرتاب و نقطه عطف موفقیت های امسال سبزقباها باشد.

با این اوصاف چنانچه حاشیه ای متوجه قدیمی ترین تیم فوتبال شمالغرب کشور نباشد و هواداران به حمایت از تیم به ورزشگاه بیایند و سکوها را خالی نگذارند، قطعا تا پایان هفته هشتم ماشین سازی در قامت یک مدعی جدی صعود و در ردیف بالانشینان جدول لیگ دسته اول مطرح خواهد شد.

تیم راه آهن تهران نیز که به تازگی سرمربی تبریزی خود سیروس دینمحمدی را از سمت خود کنار رفته می بیند، اکنون وضعیت چندان جالبی را تجربه نمی کند و آنها که از جام حذفی هم کنار رفتند، فردا باید یک مصاف خانگی مشکل را برابر ماشین سازی سپری کنند و پیش بینی می شود این بازی یکی از دیدارهای پرگل هفته پنجم باشد.

گفتنی است دیدار تیم های راه آهن تهران و ماشین سازی تبریز از چارچوب بازی های هفته پنجم لیگ دسته اول باشگاه های کشور از ساعت ۱۷ امروز دوشنبه در ورزشگاه اختصاصی راه آهن برگزار خواهد شد.