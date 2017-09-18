اساتید دانشگاه به سازمانهای معدنی و تجاری مشاوره می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی صبح امروز در اجلاس روسای دانشگاههای کشور در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران گفت: موضوع ارتباط دانشگاهها با صنعت در دولت یازدهم بسیار مورد توجه است و در این راستا اقدامات زیادی صورت گرفته است که ارائه مشاوره اساتید به سازمانهای معدنی و تجاری از جمله این برنامه ها است.

وی افزود: این موضوع به تمامی سازمانهای معدنی و تجاری کشور ابلاغ شده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات دولت برای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه، ارائه فرصتهای مطالعاتی در صنعت و دوره های پسادکتری صنعتی است.

احمدی با بیان اینکه وزارت علوم با وزارتخانه های مختلفی از جمله نفت، صنعت و معدن، دفاع و نیرو تفاهم نامه های مختلفی منعقد کرده است، گفت: در حال حاضر این وزارتخانه ۱۲۰۰ پروژه با وزارت دفاع دارد.

وی عنوان کرد: این پروژه ها ارزشی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان دارد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش کردیم تا برای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه قوانین مختلفی را منعقد کنیم که کاهش ۱۰ درصدی معافیت مالیاتی شرکتهای صنعتی برای فعالیت با دانشگاهها از جمله این قوانین است.

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به راه اندازی سامانه عرضه و تقاضا (ساعت) گفت: این سامانه فعال شده و اکنون تعداد قابل توجهی از دستگاههای اجرایی نیازهای خود را در این سامانه بارگذاری کرده اند.