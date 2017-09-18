علت مرگ و میر ماهیان رودخانه «گاماسیاب» در استان کرمانشاه

جعفر حاصلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص علت مرگ و میر ماهیان رودخانه گاماسیاب بیستون استان کرمانشاه که طی یکی دو روز اخیر رخ داده است، گفت: با توجه به اینکه جایی که ماهی‌های رودخانه تلف شده اند، آب جریان دارد، این مرگ و میر نمی‌تواند ناشی از خشکسالی و کمبود اکسیژن باشد.

وی افزود: تنها خروجی‌ای که در این رودخانه وجود دارد، خروجی فاضلاب کارخانه قند است و این مرگ و میر هم احتمالا بر اثر این آلودگی است.

رئیس اداره نظارت بر حیات وحش اداره‌کل محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: نقطه‌ای که این پساب وارد رودخانه می‌شود، مرگ و میر ماهی نیز شروع می شود در نقاط بالادست ورودی هیچ مرگ و میری وجود ندارد.

وی تاکید کرد: اگر مرگ و میر ماهی ها بر اثر کمبود اکسیژن می بود باید در سراسر رودخانه این مرگ و میر ماهی ها را مشاهد می کردیم اما اینگونه نیست.

تنها از محل ورود فاضلاب کارخانه مرگ و میر آغاز شده است

حاصلی خاطرنشان کرد: تنها از جایی که فاضلاب کارخانه مذکور وارد رودخانه شده مرگ و میر ماهی ها آغاز می شود.

وی گفت: برای رسیدن به قطعیت در این مورد، همکاران آزمایشگاه ما نمونه آزمایشگاهی از پساب کارخانه که وارد رودخانه شده است، گرفته اند و در حال آنالیز آن هستند که ببینیم که این مرگ و میر در اثر پساب رودخانه بوده است، یا نه.

رئیس اداره نظارت بر حیات وحش اداره‌کل محیط زیست استان کرمانشاه، به سابقه دار بودن کارخانه قند در این زمینه اشاره کرد و افزود: چندین بار این پساب باعث مرگ و میر ماهی ها در این رودخانه شده است و بارها نیز به وی تذکر داده شده و برخورد شده است.

وی ادامه داد: تیرماه امسال نیز از ایشان در دادگاه بیستون به این دلیل شکایت شده است و پرونده ایشان در جریان است. هم اکنون نیز در صورت احراز این موضوع با وی برخورد خواهد شد.

حاصلی تصریح کرد: هم‌اکنون صورت‌جلسه ها تنظیم شده و در انتظار نظریه آزمایشگاه هستیم و چنانچه آزمایشگاه این موضوع را تایید کند که مرگ و میر ناشی از پساب کارخانه است، پرونده را به دادگاه خواهیم داد.