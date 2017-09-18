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۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۴۵

فراخوان آموزش رایگان اسکی به جانبازان و معلولان

فراخوان آموزش رایگان اسکی به جانبازان و معلولان

انجمن اسکی جانبازان و معلولان کشور در نظر دارد به جانبازان و معلولان ١٥ تا ٢٠ سال آموزش رایگان اسکی به همراه تجهیزات و لباس اسکی ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن اسکی جانبازان و معلولان در نظر دارد باتوجه به پیش رو بودن پارالمپیک زمستانی پیونگ چانگ در اسفند ماه سالجاری کشور کره جنوبی و همچنین آغاز عضو پذیری دوره های آموزشی رایگان برای جانبازان و یا معلولین جوان (از سن ١٥ تا ٢٠ سال) خصوصا معلولیت های بالای تنه برگزار کند.

علاقه مندان واجد شرایط با ارسال مدارک خود و یا تماس با شماره های ٠٢١٢٢٦٩٢٧٠٠ و ٠٩١٢٢٣٣٦٣٧٩ ثبت نام نموده تا مقدمات کار جهت معاینات پزشکی و معرفی به فدراسیون همچنین کلاس بندی ورزشکاران آغاز شود. 

نکته قابل ذکر این فراخوان این است که تمامی هزینه های مربوطه اعم از تجهیزات و البسه مورد نیاز و آموزش ، مربی و اردوهای آمادگی به عهده انجمن جانبازان و معلولین است. گفتنی است این ثبت نام شامل تمامی علاقمندان از سراسر کشور بوده و هیچ محدودیت استان یا شهر را دارا نمی باشد. 

کد مطلب 4090392

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