لایحه های مصوب قطار شهری اهواز باید به صورت تلفیقی بررسی شوند

رحیم کعب عمیر در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه علنی شواری شهر اهواز در روز گذشته اظهار کرد: دو لایحه که یکی در خصوص انعقاد قرارداد عاملیت با یک بانک دولتی برای انتشار اوراق مشارکت قطار شهری و دیگری همکاری یک موسسه تامین سرمایه با شهرداری اهواز در خصوص اوراق مشارکت طرح قطار شهری در شورای شهر مطرح شد.

کعب عمیر افزود: مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان برای اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است. از این مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان را نقد می دهند و ۶۰ میلیارد تومان برای چهار سال نزد بانک می ماند. بعد از چهار سال باید مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان به صورت اقساطی بازگردانده شود سپس ۶۰ میلیارد نیز مسترد می شود.

وی توضیح داد: این لوایح باید در کمیسیون های برنامه و بودجه، حمل و نقل و حقوقی وارد شود و به صورت جلسه تلفیقی همراه با کارشناسان مترو مورد بررسی قرار گیرند.

کعب عمیر گفت: این مبالغ را ما از جیب مردم می دهیم و باید بدانیم درست و به موقع مصرف می شوند. همکاران در متروی شهری باید طوری عمل کننده که اجرای نصب تاسیسات باید با کار عمرانی همزمان باشد و نباید طوری باشد که پول مردم را به قطار شهری داده باشیم و مترو تاسیسات را نصب و در انبار نگهداری کند.

