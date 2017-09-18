رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اکبر نجاتی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس پرداخت و اظهار کرد: دشمن در سال ۵۹ هجومی سراسری را به میهن ما آغاز کرد و به دنبال این بود که پرچم انقلاب اسلامی را از نام الله پاک کند اما ملت ما به رهبری امام خمینی (ره) و بهره گیری از فرهنگ عاشورایی اجازه این اتفاق شوم را به آن ها نداد.

وی افزود: دشمن به نمایندگی از استکبار جهانی به میدان آمده بود و قصد داشت کاری کند که اسلام به جهان معرفی نشود اما جوانان این انقلاب در مقابل تهاجم خارجی ایستادگی کردند و حتی یک وجب از خاک میهن را به نظام استکبار ندادند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی تاکید: شروع جنگ تحمیلی را هرساله به عنوان ایام الله گرامی می داریم و برنامه هایی را برگزار می کنیم که به عنوان الگویی پیش رویمان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه اولین روز هفته دفاع مقدس امسال در ۳۱ شهریور ماه مصادف با ایام محرم است گفت: معنویت، اقتدار نیروهای مصلح، وحدت ملی و سلامت برای این روز نام گذاری شده است و رژه نیروهای مسلح در مشهد و سراسر استان برگزار می شود. رژه حال و هوای محرم را به خود می گیرد و با نمادهای عاشورایی مزین خواهد شد.

نجاتی ادامه داد: نیروهای مسلح توانمندی و اقتدار خود را در رژه به نمایش می گذارند تا دشمن بداند ایران مجهز به سلاح های پیشرفته است و این پیامی محکم برای دشمن خواهد بود . مراسم رژه با حضور ۵۵ گروهان در مشهد بزگرار می شود و نماینده های هیئت های مذهبی نیز در مراسم رژه حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه روز شنبه که روز بازگشایی مدارس و دانشگاه ها است علاوه بر زنگ مهر ، زنگ مقاومت نیزنواخته خواهد شد ابراز کرد: برنامه های ویژه دفاع مقدس در مدارس و دانشگاه ها برگزار خواهد شد که کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها و رونمایی نشریه الکترونیکی مجازی دانشگاه علمی کاربردی با همکاری آموزش و پرورش و اداره کل حفظ آثار در طول هفته دفاع مقدس از جمله این برنامه ها خواهد بود.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی ادامه داد: در این ایام همچنین سربازان نمونه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و از دستاوردهای صنایع دفاعی رونمایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: روز یکشنبه دوم مهر ماه به تبیین نقش رهبری در کیان انقلاب اسلامی می پردازیم و فرماندهان با نماینده ولی فقیه در شهرستان ها دیدار خواهند داشت. همچنین مقابله با ترفندهای دشمن و خودباوری مورد تاکید قرار می گیرد.

نجاتی افزود: لشکر ۷۷ ثامن الائمه عملیاتی را ارائه می دهد که در قرارگاه ثامن الائمه برگزار می شود و از رزمندگان این عملیات تقدیر به عمل می آید، همچنین ۲۵ پوستر دفاع مقدس با موضوع محرم و دفاع مقدس طراحی شده است و از فردا در تمامی مدارس، ادارات و مساجد توزیع می شود.

اجرای نمایش مقاومت تا ظهور

وی ادامه داد: نمایش مقاومت تا ظهور هرشب از ساعت هشت تا ۱۰ در انتهای بلوار وکیل آباد پادگان شهید کاوه به صورت رایگان برگزار می شود. همچنین برای اولین مرتبه در حرم مطهر رضوی برنامه روایت گری در صحن جمهوری و غدیر به زبان عربی برای زائران خارجی برگزار می شود.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی اظهار کرد: سلسله نشست های در امتداد زینب(س)، برگزاری مراسم یادواره شهدا توسط سپاه امام رضا(ع)، برگزاری همایش خاص خادمان حرم توسط آستان قدس رضوی، معرفی مرکز فرهنگی دفاع مقدس به صورت بروشور و تبلیغ شهری توسط اداره کل حفظ آثار از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای هفته دفاع مقدس است.

وی در ادامه سخنان خود در خصوص ساخت مجموعه باغ موزه دفاع مقدس مشهد گفت: پیشرفت اجرایی این پروژه تاکنون 15درصد بوده است و تاکنون سه میلیارد و 500 میلیون تومان در این خصوص هزینه شده است که باغ موزه با مشارکت تمامی دستگاه ها تکمیل خواهد شد.