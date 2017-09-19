  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۱۴

برگزاری همایش فلسفه برای کودکان در شهر اصفهان

برگزاری همایش فلسفه برای کودکان در شهر اصفهان

همایشی دو روزه توسط «مرکز ایرانی توسعه و پیش‌بُرد برنامۀ فلسفه برای کودکان» در روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان ماه در اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای فعالیت‌های موسسه پیدایش(رویش دیگر) در حوزۀ فلسفه و فرهنگ و آشناسازی عموم با فلسفۀ زندگی و تلاش در جهت رشد عقلانیت شهروندان، «مرکز ایرانی توسعه و پیش‌بُرد برنامۀ فلسفه برای کودکان» از پاییز ۹۶ به عنوان زیر مجموعه این مؤسسه و  با نمایندگی رسمی از سوی «مؤسسۀ توسعه و پیش‌بُرد برنامۀ فلسفه برای کودکان در دانشگاه مونت‌کِلِر(IAPC)»(مؤسسۀ تأسیس شده توسط پایه‌گذار این برنامه متیو لیپمن) در شهر اصفهان آغاز به کار خواهد کرد.

به این مناسبت و همچنین به منظور بزرگداشت روز جهانی فلسفه، همایشی دو روزه توسط این مرکز در روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان ماه برگزار خواهد شد. به این ترتیب، عصر روز اول ابتدا محمدرضا واعظ به معرفی برنامه فلسفه برای کودکانِ موسسه IAPC  خواهد پرداخت و گزارشی از برگزاری دوره های آموزشی، اجرای برنامه های پژوهشی و انتشار کتاب ها و مجلات در این موسسه ارائه خواهد کرد. سپس، حلقۀ کندوکاوی با حضور فعالین این برنامه در شهر اصفهان با محوریت گفت‌وگو درباره چالش‌ها و مسائل اجرایی این برنامه در مدارس برگزار خواهد شد.

در ادامه، روز دوم (پنج شنبه ۲۵ آبان ماه) پنج کارگاه آموزش تسهیل‌گری در حلقۀ کندوکاو با حضور حسین شیخ‌رضایی و محمدرضا واعظ برگزار می‌گردد. همچنین به افرادی که در همایش روز اول و سه کارگاه روز دوم شرکت می‌کنند، گواهی شرکت در این همایش اهدا خواهد شد.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اینجا مراجعه کنند.

کد مطلب 4090495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها