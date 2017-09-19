برگزاری همایش فلسفه برای کودکان در شهر اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای فعالیت‌های موسسه پیدایش(رویش دیگر) در حوزۀ فلسفه و فرهنگ و آشناسازی عموم با فلسفۀ زندگی و تلاش در جهت رشد عقلانیت شهروندان، «مرکز ایرانی توسعه و پیش‌بُرد برنامۀ فلسفه برای کودکان» از پاییز ۹۶ به عنوان زیر مجموعه این مؤسسه و با نمایندگی رسمی از سوی «مؤسسۀ توسعه و پیش‌بُرد برنامۀ فلسفه برای کودکان در دانشگاه مونت‌کِلِر(IAPC)»(مؤسسۀ تأسیس شده توسط پایه‌گذار این برنامه متیو لیپمن) در شهر اصفهان آغاز به کار خواهد کرد.

به این مناسبت و همچنین به منظور بزرگداشت روز جهانی فلسفه، همایشی دو روزه توسط این مرکز در روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان ماه برگزار خواهد شد. به این ترتیب، عصر روز اول ابتدا محمدرضا واعظ به معرفی برنامه فلسفه برای کودکانِ موسسه IAPC خواهد پرداخت و گزارشی از برگزاری دوره های آموزشی، اجرای برنامه های پژوهشی و انتشار کتاب ها و مجلات در این موسسه ارائه خواهد کرد. سپس، حلقۀ کندوکاوی با حضور فعالین این برنامه در شهر اصفهان با محوریت گفت‌وگو درباره چالش‌ها و مسائل اجرایی این برنامه در مدارس برگزار خواهد شد.

در ادامه، روز دوم (پنج شنبه ۲۵ آبان ماه) پنج کارگاه آموزش تسهیل‌گری در حلقۀ کندوکاو با حضور حسین شیخ‌رضایی و محمدرضا واعظ برگزار می‌گردد. همچنین به افرادی که در همایش روز اول و سه کارگاه روز دوم شرکت می‌کنند، گواهی شرکت در این همایش اهدا خواهد شد.

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