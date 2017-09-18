به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ مستعد حصاری بعد از ظهر دوشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه به تدارک برنامههای متنوع در طول هفته دفاع مقدس اشاره و از برگزاری رژه یگان نمونه نیروهای مسلح در روز ۳۱ شهریور ماه خبر داد.
وی افزود: همچنین در طول هفته دفاع مقدس نمایشگاه رزمی فرهنگی ویژه عملیات رمضان در محل باغموزه دفاع مقدس واقع در جنب دریاچه شورابیل دایر شده و از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ شب آماده بازدید علاقه مندان است.
جانشین فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان با اشاره به احداث ماکت عملیات رمضان در این نمایشگاه اضافه کرد: همچنین مراسم عزاداری و ایستگاه صلواتی در جنب نمایشگاه پیش بینی شده است.
مستعد حصاری با بیان اینکه در طول هفته دفاع مقدس دیدار با خانواده شهدا و غبارروبی مزار شهدا برنامهریزیشده است، ادامه داد: همچنین همایش رزمندگان پیشکسوت نیز در این مدت برگزار میشود.
وی به برگزاری تجمع دانش آموزان به یاد حضرت قاسم (ع) در روز پنجم مهر ماه اشاره و تأکید کرد: همایش «ما زندهایم» نیز ویژه دختران بسیجی در این ایام تدارک دیده شده است.
جانشین فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان به برگزاری نشستهای تخصصی ویژه دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: از ۳۰ شهریور ماه به مدت ۱۳ روز مراسم عزاداری ماه محرم در حسینیه ثارالله سپاه برنامهریزیشده است.
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