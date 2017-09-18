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۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۴۶

همزمان با هفته دفاع مقدس؛

نمایشگاه رزمی فرهنگی در اردبیل برگزار می‌شود

نمایشگاه رزمی فرهنگی در اردبیل برگزار می‌شود

اردبیل – جانشین فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل از برگزاری نمایشگاه رزمی فرهنگی در باغ موزه دفاع مقدس اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ مستعد حصاری بعد از ظهر دوشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه به تدارک برنامه‌های متنوع در طول هفته دفاع مقدس اشاره و از برگزاری رژه یگان نمونه نیروهای مسلح در روز ۳۱ شهریور ماه خبر داد.

وی افزود: همچنین در طول هفته دفاع مقدس نمایشگاه رزمی فرهنگی ویژه عملیات رمضان در محل باغ‌موزه دفاع مقدس واقع در جنب دریاچه شورابیل دایر شده و از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ شب آماده بازدید علاقه مندان است.

جانشین فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان با اشاره به احداث ماکت عملیات رمضان در این نمایشگاه اضافه کرد: همچنین مراسم عزاداری و ایستگاه صلواتی در جنب نمایشگاه پیش بینی شده است.

مستعد حصاری با بیان اینکه در طول هفته دفاع مقدس دیدار با خانواده شهدا و غبارروبی مزار شهدا برنامه‌ریزی‌شده است، ادامه داد: همچنین همایش رزمندگان پیشکسوت نیز در این مدت برگزار می‌شود.

وی به برگزاری تجمع دانش آموزان به یاد حضرت قاسم (ع) در روز پنجم مهر ماه اشاره و تأکید کرد: همایش «ما زنده‌ایم» نیز ویژه دختران بسیجی در این ایام تدارک دیده شده است.

جانشین فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان به برگزاری نشست‌های تخصصی ویژه دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: از ۳۰ شهریور ماه به مدت ۱۳ روز مراسم عزاداری ماه محرم در حسینیه ثارالله سپاه برنامه‌ریزی‌شده است.

کد مطلب 4090503
محمد میرزایی ناطق

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