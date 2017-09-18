به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری پیش ازظهر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد گفت: آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد در ایام اخیر پیشرفت های خوبی داشته و جایگاه خوبی در استان همدان کسب کرده است.

وی افزود: باتوجه به تلاقی هفته امربه معروف و نهی از منکر و هفته دفاع مقدس با ایام بازگشایی مدارس، آموزش و پرورش باید در راستای آشنایی دانش آموزان با مفاهیم ارزشی این ایام تلاش کند.

فرماندار شهرستان اسدآباد گفت: سپاه اسدآباد در هفته دفاع مقدس بیش از ۷۰ عنوان برنامه برگزار می کند که امسال حال و هوای شهرستان مطابق با این برنامه ها متحول خواهد کرد.

وی با تاکید بر برگزاری جشن عاطفه ها به بهترین شکل ممکن، بیان کرد: مدیران مدارس باید ضمن شناسایی دانش آموزان نیازمند در صورت امکان انان را به کمیته امداد معرفی کنند.

افشاری عنوان کرد: اعزام دانش آموزان به ارودهای راهیان نور مناطق غرب و جنوب کشور از ۱۶ مهرماه آغاز می شود.

وی با بیان اینکه شهرستان اسدآباد سال گذشته در اعزام به مناطق عملیاتی رتبه نخست را در استان همدان کسب کرده است، تاکید کرد: سهمیه امسال یک هزار نفر است که امیدواریم در کمال صحت و سلامت دانش آموزان از این مناطق بازدید کرده و با مفاهیم دفاع مقدس آشنا شوند.

