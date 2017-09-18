رهایی گروگان ۱۷ ساله تربت جامی از دست آدم ربایان

سردار قادر کریمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شانزدهم شهریور امسال نوجوان ۱۷ ساله ای در شهر نصر آباد تربت جام توسط چهار جوان موتور سوار به گروگان گرفته شد.

وی افزود: آدم ربایان سپس در تماس با خانواده نوجوان درخواست دومیلیارد تومان وجه نقد را داشتند تا گروگان خود را آزاد کنند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با گزارش این موضوع به پلیس، پیگیری های ویژه آغاز شد وسرنخ هایی از آدم ربایان و محل اختفای آنان به دست آمد.

کریمی تاکید کرد:پس از جمع بندی اطلاعات صبح روز دوشنبه در یک عملیات ضربتی موفق شدیم کروگان ۱۷ ساله را که در یکی از ارتفاعات روستای قلعه گک زندانی شده بود را از دست آدم ربایان نجات داده و تحویل خانواده اش دهیم.