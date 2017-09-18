۲۹ ورزشکار مازندران در بازیهای آسیایی ترکمنستان شرکت می کنند

حبیب حسین زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پنجمین دوره بازیهای آسیایی داخل سالن ۲۰۱۷ که به میزبانی ترکمنستان در شهر عشق آباد برگزار می شود، ۲۹ ورزشکار،مربی و داور از مازندران در ترکیب تیم ملی ایران به میدان می روند.

وی افزود: ورزش مازندران مقتدر و همیشه سرآمد ورزش کشور بوده و همین امر موجب شد تا در مسابقات داخل سالن آسیایی ۲۰۱۷ ترکمنستان شاهد ۲۹ ورزشکار، مربی و داور مازندرانی در این پیکارها باشیم.

وی ادامه داد: نکته جالب اینکه از ۲۹ نفری که در پنجمین دوره بازیهای آسیایی ترکمنستان از مازندران شرکت دارند، ۲۱ ورزشکار، ۵ مربی و ۳ داور از مازندران هستند که از این تعداد ۲۲ مرد و ۷ زن هستند.

به گزارش مهر، در رشته شطرنج بانوان، مبینا علی نسب، فوتسال بانوان نسترن مقیمی، فوتسال مردان، سعید احمد عباسی، دوومیدانی، کیوان قنبرزاده، تکواندو مردان، سروش احمدی، تکواندو بانوان، پریسا جوادی، جوجیتسو، مسعود حسن زاده، سامبوی، محمد کردآبادی، کشتی آلیش مردان، یاسر محمدی، کشتی آلیش بانوان، زهرا یزدانی، سحر غنی زاده و سارا علی پور، کشتی فرنگی، علی ارسلان و امیرحسین حسینی، کشتی آزاد، نادر حاج آقانیا، ایمان صادقی، فرزاد عموزاد، سعید داداش پور، حسین الیاسی، عزت الله اکبری و مجتبی کلیج، مربیان، نادر صدیقی، عباس حاج کناری، رامین احمدی، داود گیل نیرنگ و ملیحه فضلی، داور تکواندو، سیروس رضایی، داور فوتسال محمود نصیرلو و داور کوراش، محسن رستمی نوری در مسابقات شرکت دارند.

تیم ملی ایران با ۲۱۴ورزشکار در ۲۰ رشته ورزشی در پنجمین دوره بازیهای آسیایی ترکمنستان شرکت می کند که از این تعداد ۲۹ ورزشکار مازندرانی هستند.

پنجمین دوره بازیهای آسیایی۲۰۱۷ با حضور کشورهای مختلف در ۲۱ رشته ورزشی از ۲۶ شهریور تا پنجم مهر به میزبانی شهر عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار می شود.