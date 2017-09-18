۳۸۴ پزشک خانواده روستایی در مازندران فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اعرابی ظهر دوشنبه در جشن روز جهانی بهداشت محیط که در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار شد سلامتی را بهترین نعمت دانست و اظهار کرد: فعالیت در حوزه بهداشتی و درمانی با سلامتی مردم مرتبط است که خدا را شاکریم که در جایگاهی قرار داریم که مسئولیت حفظ و نگهداری بزرگترین نعمت خداوندی است و باید قدردان این فرصت باشیم.

وی با تاکید بر برنامه ریزی مناسب در حوزه سلامت، گفت: مقام معظم رهبری بر برنامه ریزی برای خدمت به مردم تاکید داشتند و در دولت یازدهم در حوزه سلامت در دولت یازدهم انجام شده به این مسئله توجه جدی شده است.

اعرابی برنامه تحول سلامت را یکی از اقدامات مطلوب دولت دانست و گفت: در سال ۹۲ با مشکل جدی در حوزه دارویی و بیمارستان ها مواجه بودیم که دولت با برنامه ریزی های لازم برای برطرف کردن این مشکلات را در دستور کار قرار داد که در حال حاضر بسیاری از مشکلات در این بخش برطرف شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به افزایش رضایت مندی مردم در حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: مردم در افتتاح مراکز بهداشتی بسیاری از ساخت این مراکز در مدت کوتاه ابرازرضایتمندی داشتند.

دکتر اعرابی به جذب کارشناس محیط و حرفه ای اشاره کرد وگفت : امیدواریم با جذب این کارشناسان حوزه بهداشتی بتوانند خدمات خود را در حوزه های مختلف به درستی انجام دهد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه فرهنگ مراجعه به پزشک خانواده باید در جامعه نهادینه شود، افزود: در حوزه سلامت تا یاد نگیریم چگونه مراقب سلامتی خود باشیم نمی توانیم انتظار داشته باشیم که فرد سالمی در جامعه باشیم.

وی با تاکید بر ارتقا دانش و سواد مردم در حوزه سلامت، گفت: در سال های گذشته جلب مشارکت بخش های مختلف را به خوبی نتوانستیم انجام دهیم که درحال حاضر در وزارت بهداشت برای ارتقای این بخش معاونتی راه اندازی شده که در این حوزه فعالیت می کند.

دکتر اعرابی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی مازندران رتبه سوم را در حوزه بهداشت دهان و دندان کسب کرده است، افزود: در طرح تحول سلامت خدمات دندانپزشکی برای کودکان زیر ۱۴سال و زنان باردار رایگان است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران عملکرد کارشناسان محیط در سلامت نوروزی امسال بسیار مطلوب بوده است، گفت: درایام نوروز بیش از ۴۰هزار بازدید از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شده است.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی مازندران رتبه سوم را در تعداد بازرسی های انجام شده کسب کرده است، تاکید کرد: به دلیل گردشگر پذیر بودن استان مازندران در طول سال باید شدت بررسی ها افزایش پیدا کند.

دکتر اعرابی با بیان اینکه سامانه ارتباطات مردمی بهداشت۱۹۰ باید فعال شود،گفت: امیدواریم در استان مازندران ه ایرانی که به اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی مراجعه می کند با اطمینان خاطر از آن استفاده کند.