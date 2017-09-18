بارندگی عشایر بختیاری را غافلگیر کرد/آماده باش نیروهای هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، بارش رگباری باران در شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری آغاز شده است و عشایر بختیاری که در حال کوچ بودند را غافلگیر کرده است.

رئیس اداره امور عشایر شهرستان کوهرنگ در این زمینه اظهار داشت: بارش رگباری باران در شهرستان کوهرنگ موجب ایجاد مشکلاتی در تردد عشایر بختیاری شده است.

قوام فتاحی اظهار داشت: بارش باران حدود ۳۰۰ خانوار عشایر را غافلگیر کرده است.

رئیس اداره امور عشایر شهرستان کوهرنگ اظهار داشت: این تعداد عشایر در حال کوچ بوده اند که بارش باران موجب ایجاد مشکلاتی برای آنها شده است.

بارش باران خسارتی برای عشایر ایجاد نکرده است

مدیر جمعیت هلال احمر شهرستان کوهرنگ نیز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: بارش باران خسارتی برای عشایر ایجاد نکرده است.

بیژن طاهری ادامه داد: بارش باران در شب گذشته و بامداد امروز موجب ایجاد مشکلات در تردد برای عشایر شده است اما خوشبختانه خسارتی برای عشایر ایجاد نشده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به احتمال بارش های رگباری دیگر در شهرستان کوهرنگ، نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر شهرستان کوهرنگ به حالت آماده باش درآمده اند.

مدیر جمعیت هلال احمر شهرستان کوهرنگ تاکید کرد: گشت زنی های نیرو های امدادی جمعیت هلال احمر در محل تردد عشایر آغاز شده است و هشدارهای لازم به عشایر در خصوص بارش ها داده می شود.