۲ عامل نزاع و قتل جوان جویباری دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر درویشی اظهار داشت: در پی نزاع و درگیری منجر به قتل جوانی در یکی از روستاهای حومه شهرستان جویبار، بلافاصله ماموران کلانتری مرکزی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان جویبار، افزود: در این درگیری افرادی ناشناس با ایجاد درگیری با فردی ۲۹ ساله به نام "مرتضی – م " با ضربات چاقو وی را به شدت مجروح و از محل متواری شدند.

سرهنگ درویشی، تصریح کرد: نامبرده بلافاصله توسط عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شد اما به علت شدت جراحت های وارده در بیمارستان جان باخت .

فرمانده انتظامی جویبار، اظهار داشت: پس از وقوع این حادثه ماموران پلیس آگاهی با تشکیل تیم های اطلاعاتی و عملیاتی موفق به شناسایی و دستگیری دو نفر از عاملان این جنایت شدند.درویشی با اشاره به این که متهمان انگیزه این درگیری را اختلافات شخصی با مقتول عنوان کردند، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و تحقیقات پلیس در این زمینه ادامه دارد.