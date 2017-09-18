شهر تاریخی سیمره در دره شهر به سایت موزه تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی سنایی نژاد امروز نیز در دیدار با فرماندار دره شهر با بیان اینکه ایجاد زیرساختهای گردشگری در راستای ایجاد شهر تاریخی به سمت سایت موزه و ثبت جهانی است، گفت: یکسری زیرساخت ها مانند مسیر گردشگری به منظور دسترسی به مکان های تاریخی کاووش شده در داخل شهر تاریخی در دو لاین احداث شده است.

مدیر پایگاه شهر تاریخی مساحت شهر تاریخی سیمره را حدود ۶۰ هکتار عنوان کرد و افزود شهر تاریخی بزرگترین محدوده شهری در کشور است و اهمیت بالای آن به خاطر این است که مربوط به یک دوره تاریخی خاص می باشد.

وی جهت مطالعات پژوهشی، استحکام بخشی،پاکسازی و مسائل حفاظتی شهر تاریخی خواستار همکاری مسئولان اجرایی ذیربط شهرستان شد.

سیمره نامی آشنا در تاریخی کهن مردم غرب کشور است و امروز مهمترین آثار تاریخی مربوط به دورانهای مختلف در کنار رودخانه سیمره وجود دارد و البته شهری به همین نام که در شهرستان دره شهر به وجود آمده است.

شهر تاریخی سیمره امروز یکی از آثار مهم تاریخی کشور بوده که قرار است در آثار جهانی ثبت شود و البته اشیا تاریخی این شهر حکایت از تمدن مهمی در این منطقه حکایت دارد.

در سالهای گذشته آثار متنوع تاریخی از شهرستان دره شهر به خصوص شهر تاریخی سیمره به دست آمده که امروز موزه باستان شناسی شهرستان دره شهر عنوان تنها موزه باستان شناسی استان ایلام و تخصصی ترین موزه در غرب کشور این آثار را به نمایش گذاشته است.