به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی در بازدید از بنای تاریخی «امام زاده قاسم» شهرستان ازنا از نزدیک در جریان کم و کیف مرمت بنا و پیشرفت کاری آن قرار گرفت.

وی گفت: مرمت امام زاده قاسم علیه السلام در بخش های مختلف از جمله دیواره ضلع شرقی، ضلع جنوبی و پشت بام این بنای تاریخی در حال انجام است.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری لرستان در ادامه افزود: بقعه متبرکه امامزاده قاسم علیه السلام از آثار قرن هشتم هجری قمری یکی از زیباترین معماری ها را در بین امامزاده های شهرستان ازنا دارد.

سلیمانی یادآور شد: مقبره امامزاده قاسم (ع) شهرستان ازنا به شماره ۱۱۷۵۷ درفهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.