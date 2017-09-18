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۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۰۵

مدیر کل میراث فرهنگی لرستان خبر داد؛

مرمت بقعه «امام‌زاده قاسم» شهرستان ازنا در حال انجام است

مرمت بقعه «امام‌زاده قاسم» شهرستان ازنا در حال انجام است

خرم آباد - مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان از مرمت بقعه «امام زاده قاسم» (ع) شهرستان ازنا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی در بازدید از بنای تاریخی «امام زاده قاسم» شهرستان ازنا از نزدیک در جریان کم و کیف مرمت بنا و پیشرفت کاری آن قرار گرفت.

وی گفت: مرمت امام زاده قاسم علیه السلام در بخش های مختلف از جمله دیواره ضلع شرقی، ضلع جنوبی و پشت بام این بنای تاریخی در حال انجام است.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری لرستان در ادامه افزود: بقعه متبرکه امامزاده قاسم علیه السلام از آثار قرن هشتم هجری قمری یکی از زیباترین معماری ها را در بین امامزاده های شهرستان ازنا دارد.

سلیمانی یادآور شد: مقبره امامزاده قاسم (ع) شهرستان ازنا به شماره ۱۱۷۵۷ درفهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

کد مطلب 4090676

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