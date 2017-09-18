غلامرضا سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا نیمه نخست شهریور بیش از ۶۵۰ هزار نفر در اقامت‌گاه‌ها، هتل‌ها، کمپ‌ها و مهمان پذیرها در استان اسکان داشته‌اند که نسب به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری، فرهنگی و تاریخی لرستان بازدید کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵ بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان افزود: با همکاری همه دستگاه‌های عضو ستاد خدمات سفر استان و با حمایت‌های استاندار تدابیر ویژه‌ای برای دهه آخر سفرهای تابستانی اندیشیده شده است.