غلامرضا سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا نیمه نخست شهریور بیش از ۶۵۰ هزار نفر در اقامتگاهها، هتلها، کمپها و مهمان پذیرها در استان اسکان داشتهاند که نسب به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جاذبههای گردشگری، فرهنگی و تاریخی لرستان بازدید کردهاند که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵ بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان افزود: با همکاری همه دستگاههای عضو ستاد خدمات سفر استان و با حمایتهای استاندار تدابیر ویژهای برای دهه آخر سفرهای تابستانی اندیشیده شده است.
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