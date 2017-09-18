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۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۰۵

مدیر کل میراث فرهنگی خبر داد؛

بیش از ۴ میلیون نفر از جاذبه‌های گردشگری لرستان بازدید کردند

بیش از ۴ میلیون نفر از جاذبه‌های گردشگری لرستان بازدید کردند

خرم آباد - مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان از بازدید بیش از چهار میلیون نفر از جاذبه های گردشگری این استان خبر داد.

غلامرضا سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا نیمه نخست شهریور بیش از ۶۵۰ هزار نفر در اقامت‌گاه‌ها، هتل‌ها، کمپ‌ها و مهمان پذیرها در استان اسکان داشته‌اند که نسب به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری، فرهنگی و تاریخی لرستان بازدید کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵ بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان افزود: با همکاری همه دستگاه‌های عضو ستاد خدمات سفر استان و با حمایت‌های استاندار تدابیر ویژه‌ای برای دهه آخر سفرهای تابستانی اندیشیده شده است.

کد مطلب 4090684

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