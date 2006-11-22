تاثیرات ایران خوانی در گزینش برترین های موسیقی

1- ترانه " ای ایران ای مرز پر گهر"( با شعرحسین گل گلاب - ساخته روح الله خالقی )که با صدای غلامحسین بنان اجرا شده است در فراخوان واحد موسیقی صدا و سیما که از 1500 موسیقی ورز به عمل آمده بود به عنوان بهترین تصنیف تاریخ موسیقی ایران برگزید شد .

2- تصنیف "سپیده" ( ایران ای سرای امید – ساخته محمد رضا لطفی – شعر ازهوشنگ ابتهاج ) با صدای محمد رضا شجریان در بین تمام آثار ایشان بالاترین رای را آورده است ( طبق آمار فراخوان مزبور )، ضمن اینکه تا لحظه اعلام نتیجه فراخوان ، محمد رضا شجریان برترین و بهترین هنرمند رشته موسیقی ، شناخته و معرفی شده است و ... .

3- محمد نوری (1308تهران ) خواننده ترانه های "دیار خوب من"( آهنگ محلی با تنظیم فریبرز لاچینی و شعر محمد نوری )،" ای ایران ایران"( آهنگ از محمد سریر و شعر محمد نوری ) ،" ای وطن"( آهنگ امریکای لاتین و شعر محمد نوری ) و" وطن سلام سرودم"(فریدون شهبازیان و شعر نادر ابراهیمی ) است که به تعبیری می توان او را " ایران خوان ترین – ترانه خوان " کشور قلمداد کرد. این خواننده به عنوان چهره ماندگار در بخش موسیقی همایش چهره های ماندگارسال 1385معرفی شد.

سه مطلب فوق که هفته قبل و در یک روز منتشر شد و توجه اغلب اهالی کوی دلگشای ترانه و تعزل و عابران سرزمین صدا و صوت را به خویش جلب و جذب کرد ، مباحثی را نیز مطرح ساخت . نکته اصلی و موضوع مشترک در بین سه مطلب فوق الذکر همانا مقوله " ایران "و محوریت سوژه این دیار پر فخر و فراز و نشیب است که اهمیت ترانه ها و تصانیف ملی و وطنی را در ذهن و زبان مجریان از یک سو و انتخاب کنندگان از سوی دیگر نشان می دهد.

باید اشاره شود که گزینش و انتخاب محمد نوری صرفا به دلیل اجرا و شعر ترانه های ملی میهنی نیست بلکه مجموعه فعالیت هنری 50 ساله و مستمر و بدون اعوجاج و ابتذال اوست که از طرف همایش مزبور ( چهره های ماندگار ) مورد توجه و اعتنا واقع شده و شاید فعالیتهای فرهنگی ایشان ( غیر از موسیقی ) مثل ترجمه کتاب و ... مد نظرنبوده است . اما به هر حال از تاثیر به سزای آثار میهنی و توجه ویژه او به سرزمین ایران و اقبال مردم و مسئولین نمی توان به سادگی گذشت .

سرود ای ایران به خوانندگی استاد غلامحسین بنان که خبرگان و اهل فن به خوبی می دانند و اذعان هم دارند که اساسا جنس صدا و نوع خواندن استاد بنان که با صفت مخملین از آن نامبرده می شود ، مناسب و مطلوب برای اشعار و آوازهای ملی و حماسی نیست و به همین دلیل بعد از اجرای استاد بنان ، ضبط های بعدی توسط گروه همخوانان ( کر ) و در ادامه توسط مرحوم حسین سرشار و هم چنین رشید وطن دوست و این اواخر خوانندگان دیگر انجام پذیرفت که در یک داوری کارشناسانه و فنی اجراهای رشید وطن دوست و حسین سرشار اعتبار بیشتری را دارا هستند و انتخاب این اثر در فراخوان صدا و سیما بیانگر و حاکی از دو نکته قابل توجه و شایسته اشاره است : 1- اهمیت و ارزش مقوله وطن و بار عاطفی و نوستالژیک ترانه ای که امروزه در حد و اعتبار یک سرود ملی واقع شده در این انتخاب نقش داشته و دارد ؛ 2- اهلیت و صلاحیت رای دهندگان و شرکت کنندگان در فراخوان نه بدین دلیل که آن عزیزان و گرامیان به اصطلاح اهل فن نبودند و یا نیستند بلکه از این منظر که بحث کارشناسانه و نظرخواهی فنی و تخصصی، مختصات و ابزار خاص و متر و معیارهای شناخته شده ای دارد که در این فراخوان قطعا لحاظ نشده است که در دنباله نوشتار بدان خواهیم پرداخت .

دلیل روشن اینکه اهل فن در مقایسه ای ساده و قابل اجرا ، تفاوتهای فنی و هنری ( به لحاظ آواز و خوانندگی ) آشکاری را بین سرود "ای ایران" و ترانه های مثل " من از روز ازل " یا " حالا چرا " یا " مرا عاشقی شیدا " یا " کاروان " و دیگر آثار مشهور مرحوم بنان می یابند و در یک جمله بی رحمانه معتقدانه و صد البته نامغرضانه باید گفت : ای بسا قابل مقایسه نیستند یا " ای ایران " در سطح خیلی پایین تری از منظر هنرخوانندگی و ظرافتها و دقایق آوازخوانی ، قرار خواهد گرفت .



همچنین ضمن اعتراف و اظهار علاقمندی شدید به تصنیف سپیده ، اینکه این اثر به لحاظ هنری و فنی بهترین و والاترین اجرای محمد رضا شجریان محسوب شود قطعا جای تردید و محل بحث و گفتگوی کارشناسانه است نه به این دلیل که بین کارشناسان و خبرگان مورد افتراق و تفاوت نظر باشد بلکه بین رای دهندگان و مدافعان نتیجه فراخوان از یک سو و کارشناسان و خبرگان از سوی دیگر ، و همان دو دلیل که در مورد سرود ای ایران ارایه و بیان شد در این مورد هم مصداق دارد و همان حکم نافذ است و مروری ساده و دقیق بر تصانیف و ترانه های استاد شجریان مثل گلبانگ سربلندی ، " در همه دیر مغان " ، " فریاد " " داروگ " ، " اشک مهتاب " ، " باغ تفرج " ، " خسرو خوبان " ، "در خیال " ، " با جهان " و بسیاری دیگر می تواند مقصود را روشن تر سازد .

اما مقوله فراخوان ، در ابتدا باید اشاره کرد که از 1500 نفر فرد فراخوانده شده 1049 نفر پاسخ داده اند به بیان دیگر از کل دعوت شدگان بیش از 30 درصد و در تناسب با شرکت کنندگان کمتر از 50 درصد افراد اساسا شرکت نکرده اند و این نکته ( تعداد و سطح فنی شرکت کنندگان ) اتفاقا مورد اصلی نکته اساسی و یپام صریح این فراخوان است و دوستان و عزیزان واحد موسیقی باید پاسخ و نتیجه مفید و ارزشمند این پرسش جمعی را تا کنون دریافته باشند وهوشمندانه تحت تاثیر برق و ظاهر تعداد و برآیند نظر شرکت کنندگان قرار نگیرند چرا که کارشناسان رشته موسیقی و خبرگان آن ( در تمامی شقوق و شاخه ها مثل سنتی – ایرانی – نواحی – کلاسیک – پاپ و ...) در شکلی خوش بینانه به زحمت به عدد 500 خواهند رسید و هر پردازنده و ورزنده در این حیطه ( با تمام احترم و ارزشی که برایشان قائل هستیم ) شایسته عنوان کارشناس و خبره نخواهند بود و چنانچه مقصود طراحان و مجریان فراخوان فقط برگزاری و انجام یک نظر خواهی بوده ( نه تحلیل و بررسی و نظر خواهی کارشناسانه ) که خوب ، مورد نظر و نتیجه بخش نیست و نخواهد بود و هر نشریه موسیقایی و هرشرکت تولیدات صوتی می تواند در جهت مقاصد تجاری و اقتصادی بدین کار دست زده و به اصطلاح محبوبیت سنجی نماید .

و پرسش دیگر این که نتیجه این نظر سنجی آیا در سیاستهای آتی صدا وسیما ( در بخش پخش موسیقی ) تاثیری خواهد گذاشت یا خیر و مثلا اگر ترانه " مرا ببوس " در بین 10 ترانه اول وجود داشته باشد ، واحد موسیقی چقدر خود را در جهت احترام به نظر مخاطب ، مقید و موظف به پخش آن می داند و می نماید . به همین شکل ترانه های " شب مهتاب " یا " صبرم عطا کن " ، " منتظران " ، " زورق شکسته " و " مرگ خزان " و ... در کجای این دو بخش قرار خواهند گرفت .



باز هم اساسا وقتی در بغل گوش صدا وسیما و در سالن وزارت کشور و در طی 6 شب مردم در اجتماعی حدود 30 هزار نفر با هزینه کردن حدود 200 میلیون تومان و 9 ماه قبل از نتیجه این فراخوان را ( برتری و محبوبیت استاد شجریان ) اعلام می کنند صدا و سیما چگونه از این امکان و پتانسیل عظیم و رایگان و برنامه آماده و ساخته شده در جهت فرستادن روی آنتن حسن استفاده و یا حداقل استفاده را نمی کند و از این دست هست کنسرت بزرگ شهرام ناظری و گروه دستان و قبل از آن گروه عارف و چند روز قبل کنسرت 3 روزه گروه کامکارها که حتی این رسانه ملی از پخش خبر این اتفاقات عظیم و سترگ فرهنگی اجتماعی ، مضایقه می نماید و ... .