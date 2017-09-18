  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۲۴

رئیس اداره ایمنی و ترافیک خراسان جنوبی:

۱۴ مدرسه حاشیه راه‌های خراسان جنوبی ایمن سازی شد

۱۴ مدرسه حاشیه راه‌های خراسان جنوبی ایمن سازی شد

بیرجند- رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از ایمن سازی ۱۴ باب مدرسه حاشیه راه‌های استان از ابتدای سال ۹۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ادریس سید الحسینی اظهارکرد: ایمن سازی ۱۴ مدرسه حاشیه راه‌ها از ابتدای سال ۹۶ در استان خراسان جنوبی اجرائی شده است.

وی عنوان کرد: این طرح به ‌منظور افزایش ایمنی مدارس حاشیه راه‌ها و در راستای کاهش حوادث جاده‌ای به صورت فیزیکی با اعتباری بیش از ۱۴۰ میلیون ریال ازمحل اعتبارات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هزینه واجرا شده است.

وی افزود: این مدارس در حوزه راههای شهرستان‌های بیرجند، قاین بوده‌اند که در بخش ایمن سازی فیزیکی با نصب تابلوهای محدودیت سرعت، سرعتکاه و عبور اطفال، خط کشی عابر پیاده و کف نوشته‌های احتیاط و مدرسه و نصب سرعت گیر و چشم گربه‌ای به منظور آرام سازی ترافیک و ایجاد امنیت لازم برای تردد دانش آموزان در محدوده مدارس فراهم شده است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی بیان داشت: از ابتدای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها تا پایان سال ۱۳۹۵ در استان خراسان جنوبی ۱۷۵ باب مدرسه حاشیه راههای استان ایمن سازی شده است.

کد مطلب 4090712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها