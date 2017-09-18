به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان ادریس سید الحسینی اظهارکرد: ایمن سازی ۱۴ مدرسه حاشیه راهها از ابتدای سال ۹۶ در استان خراسان جنوبی اجرائی شده است.
وی عنوان کرد: این طرح به منظور افزایش ایمنی مدارس حاشیه راهها و در راستای کاهش حوادث جادهای به صورت فیزیکی با اعتباری بیش از ۱۴۰ میلیون ریال ازمحل اعتبارات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای هزینه واجرا شده است.
وی افزود: این مدارس در حوزه راههای شهرستانهای بیرجند، قاین بودهاند که در بخش ایمن سازی فیزیکی با نصب تابلوهای محدودیت سرعت، سرعتکاه و عبور اطفال، خط کشی عابر پیاده و کف نوشتههای احتیاط و مدرسه و نصب سرعت گیر و چشم گربهای به منظور آرام سازی ترافیک و ایجاد امنیت لازم برای تردد دانش آموزان در محدوده مدارس فراهم شده است.
رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی بیان داشت: از ابتدای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها تا پایان سال ۱۳۹۵ در استان خراسان جنوبی ۱۷۵ باب مدرسه حاشیه راههای استان ایمن سازی شده است.
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