به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ادریس سید الحسینی اظهارکرد: ایمن سازی ۱۴ مدرسه حاشیه راه‌ها از ابتدای سال ۹۶ در استان خراسان جنوبی اجرائی شده است.

وی عنوان کرد: این طرح به ‌منظور افزایش ایمنی مدارس حاشیه راه‌ها و در راستای کاهش حوادث جاده‌ای به صورت فیزیکی با اعتباری بیش از ۱۴۰ میلیون ریال ازمحل اعتبارات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هزینه واجرا شده است.

وی افزود: این مدارس در حوزه راههای شهرستان‌های بیرجند، قاین بوده‌اند که در بخش ایمن سازی فیزیکی با نصب تابلوهای محدودیت سرعت، سرعتکاه و عبور اطفال، خط کشی عابر پیاده و کف نوشته‌های احتیاط و مدرسه و نصب سرعت گیر و چشم گربه‌ای به منظور آرام سازی ترافیک و ایجاد امنیت لازم برای تردد دانش آموزان در محدوده مدارس فراهم شده است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی بیان داشت: از ابتدای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها تا پایان سال ۱۳۹۵ در استان خراسان جنوبی ۱۷۵ باب مدرسه حاشیه راههای استان ایمن سازی شده است.