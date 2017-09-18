وزیر انرژی آمریکا: اجرای ضعیف «برجام» را نخواهیم پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «ریک پری» وزیر انرژی آمریکا که برای شرکت در شصت و یکمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین رفته است امروز به اظهارنظر درباره توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) موسوم به «برجام» پرداخت.

وزیر انرژی آمریکا که در این نشست پیام رئیس جمهور کشورش را قرائت می کرد، درباره «برجام»چنین مدعی شد: ما توافق هسته‌ای که به صورت ضعیفی اجرا شده و یا اینکه نظارت بر آن به صورت ناکافی به انجام برسد را نخواهیم پذیرفت.

ادعاهای واهی وزیر انرژی آمریکا به نقل از «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور در حالی تکرار می شود که «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی اتمی ساعاتی پیش و در شصت و یکمین کنفرانس عمومی این نهاد، بار دیگر پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب برجام را تایید کرد.

وی در این باره گفت: از آخرین باری که این کنفرانس تشکیل شد به طور مداوم عملکرد ایران به تعهدات هسته ایش را طبق آنچه که در برجام ذکر شده، رصد و راستی آزمایی کرده ایم.

آمانو افزود: تعهدات هسته ای ایران طبق آنچه که در برجام قید شده در حال اجرا است و این کشور در حال حاضر مشمول شدیدترین رژیم راستی آزمایی هسته ای جهان قرار دارد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نهایت گفت: آژانس به راستی آزمایی درباره عدم انحراف ایران از مواد هسته ای که طبق توافق پادمانی اعلام کرده ادامه می دهد و همزمان ارزیابی ها درباره عدم وجود مواد و اقدامات هسته ای اعلام نشده نیز ادامه می یابد.