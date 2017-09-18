۴۶۶ تن پسته در طبس برداشت می شود/توزیع ۱۰ هزار اصله نهال

داوود بخشایی در گفتگو با مهر اظهارکرد: برداشت محصول پسته این شهرستان از نیمه اول شهریور ماه آغاز شده و تا نیمه دوم مهرماه ادامه می‌یابد.

وی سطح زیرکشت باغات پسته شهرستان ۹۷۸ هکتار اعلام کرد و افزود: از این میزان ۴۹۱ هکتار بارور و۴۸۷ هکتار نهال است.

وی با بیان اینکه تعداد بهره برداران پسته کار ۳۱۶ نفر است، ادامه داد: پیش بینی می‌شود مقدار ۴۶۶ تن پسته خشک از سطح باغات بارور برداشت شود.

به گفته وی مقداری از محصول پسته تولیدی شهرستان به صورت تازه خوری به فروش و مصرف می‌رسد و مابقی پس از برداشت به استانهای کرمان و خراسان رضوی و... جهت فرآوری حمل می‌شود.

بخشایی گفت: به منظور حمایت از پسته کاران علاوه بر ارائه خدمات فنی و کارشناسی، عملیات تغذیه، هرس و آنالیز از محل طرح توسعه و اصلاح باغات شهرستان در سطح ۱۰ هکتار و خرید تجهیزات مرتبط با طرح با اعتبار ۱۵۸ میلیون ریال اجرا شده است.

وی تصریح کرد: تعداد ۱۰ هزار و ۴۱۰ اصله نهال یارانه دار پسته بذری رقم بادامی با اعتبار ۴۱ میلیون و ۶۴۰ هزار ریال بین متقاضیان از طریق فعالسازی بخش خصوصی (غرفه فروش نهال) توزیع شده است.

وی عنوان کرد: همچنین تعداد ۲۰۰ نسخه بروشور آموزشی(تغذیه، و نحوه کاشت درختان پسته ) نیز تهیه و در اختیار بهره برداران قرار گرفته است.