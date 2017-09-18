تخفیف ۵۰ درصدی هزینه ارتباطات برای دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدجواد آذری جهرمی بعد از ظهر امروز در اجلاس سراسری روسای دانشگاه ها، مراکز عالی و پژوهشگاه ها و کارگاه های علمی و فناوری کشور که در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی در حال برگزاری است، گفت: وضعیت اتصال دانشگاه ها به فضای ارتباطی کشور شرایط خیلی مطلوبی ندارد. طی دو، سه سال گذشته صحبتی که با دکتر معتمدی رئیس دانشگاه امیر کبیر داشتیم در مورد این بود که ۴ درصد هزینه دانشگاه برای اینترنت پرداخت می شود که هزینه مطلوبی نیست.

وزیر ارتباطات افزود: بر همین اساس یکسری مصوبات در مجموعه دولت تدوین شد که به موجب آن هزینه ارتباطات برای دانشگاه ها ۵۰ درصد تخفیف داده می شود و این فرایند انجام می شود.

وی با اشاره به شبکه علمی گفت: این شبکه معطل مانده بود، دوبار بهره برداری شده بود ولی عملیاتی نشده بود. روزی که شبکه علمی در برنامه پنجم توسعه تدوین می شد یکی از محاسبات آن استفاده بهینه از منابع و اپلیکیشن های علمی بود منتها ما گفتیم که از این ظرفیت استفاده دیگری نیز انجام دهیم و مشکلات جامعه علمی کشور را توسط آن حل کنیم.

آذری جهرمی افزود: در دولت قبل از دولت روحانی پروانه ای برای سازمان های پژوهش های صنعتی صادر کردند و مسئولیت هایی به آنها دادند بنا به دلایلی موانعی وجود داشت بر همین اساس سازمان پژوهش های صنعتی و فناوری اطلاعات به یک سند مشترک رسیدند و صادر شد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: مجوز ارتباطات به سازمان پژوهش های صنعتی داده و قرار شد با توجه به توصیه دکتر فرهادی تخفیف های لازم را از طریق شبکه علمی ارائه کنیم و مهمترین چالشی که الان در دانشگاه ها در این خصوص وجود دارد نحوه انتقال آن است. دانشگاه ها می خواهند به شبکه ملحق شوند. برخی از رادیو متصل می شود که کیفیت لازم را ندارد برخی سراغ فیبر نوری می روند که هزینه آن زیاد است. تدبیر ما برای این عرصه پیش نویسی است که آماده شده و به کمیسیون تنظیم مقررات نیز ارائه شده است که شرکت های مخابراتی با ایجاد فضای رقابتی فیبر را دایر و هزینه را به صورت ماهانه و اقساطی دریافت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار کرد: میزان پیشرفت هر کشوری از دانشگاه آن مشخص می شود وقتی سطوح دسترسی دانشگاه ها مطلوب باشد می توانیم بگوییم که در وضعیت مطلوبی به سر می بریم.

وی افزود: توسعه فناوری شبکه ملی ارتباطات در سطح دانشگاه ها متناسب با شرایط جامعه نیست شاید بخشی از شرایط جامعه از دانشگاه ها در این زمینه سبقت گرفته اند.

آذری جهرمی عنوان کرد: ما تمهیداتی را برای شبکه علمی و استفاده از آن ایجاد کردیم و باید در این زمینه متولی پیدا کنیم تا این مسئله را حل کند و خواهش ما از اساتید این است که برای راهبرد استفاده از فضای اطلاعات در دانشگاه کارگروه تشکیل دهند که این کارگروه ها می توانند منطقه ای و حتی در حد استان باشد.

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود به بخش شبکه ملی اطلاعات نیز اشاره کرد و گفت: نیاز مردم در عرصه فضای مجازی معطل ما نخواهند ماند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: ۱۳ درصد فارغ تحصیلان دانشگاه به صورت مستمر و با یک واسطه وارد حوزه فناوری اطلاعات می شوند و شبکه ملی اطلاعات مدل توسعه فضای مجازی کشور منطبق بر اقتصاد مقاومتی است و بسیاری از مشکلات با اجرای شبکه ملی اطلاعات حل می شود.