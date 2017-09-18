دلیل عدم حضور پوتین در نشست سازمان ملل برنامه فشرده کاری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت: دلیل شرکت نکردن «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، در نشست مجمع عمومی سازمان ملل مسئله خاصی نیست، وی به دلیل مشغله کاری زیاد در این نشست شرکت نمی کند.

پسکوف گفت: موقعیت روسیه در سازمان ملل متحد و نقش کلیدی اش در امور جهانی، به خوبی شناخته شده، پوتین بارها تعهد خود را نسبت به این موضوع، نشان داده است.

وی افزود: امسال برنامه های فشرده ی رئیس جمهور روسیه به وی اجازه حضور در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل را نمی دهد و این موضوع، هر سال تکرار نمی شود. و اتفاق خاصی رخ نداده است.

هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل روز ۱۹ سپتامبر در نیویورک، آغاز خواهد شد.

پسکوف یاد آور شد که رهبری هیئت روسیه در این نشست را «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه، بر عهده دارد.