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۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۵۰

معاون پرورشی آموزش و پرورش خراسان رضوی:

اقامه نماز جماعت در مدارس از مهمترین اولویت های آموزش و پرورش است

اقامه نماز جماعت در مدارس از مهمترین اولویت های آموزش و پرورش است

 مشهد- معاون پرورشی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: اقامه نماز جماعت در اول وقت شرعی یکی از مهم ترین اولویت های آموزش و پرورش و نماد یک مدرسه اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، براتعلی منصوریان ظهر دوشنبه در نشست خبری بازگشایی مدارس که در اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: در حوزه فعالیت های پرورشی  یکی از مهم ترین برنامه ها اقامه نماز جماعت اول  وقت در تمامی واحد های آموزشی است. 

وی افزود: اقامه نماز جماعت در مدارس به یکی از مهم ترین برنامه ها و اولویت های اداره کل آموزش و پرورش استان مبدل شده است. 

منصوریان با بیان اینکه یکی از مهم ترین نماد های یک مدرسه اسلامی اقامه نماز جماعت به طور مرتب و منظم است خاطر نشان کرد: به همین جهت امسال در آغاز سال تحصیلی ضمن برگزاری زنگ مهر و زنگ ایثار و برنامه های دیگر ،اقامه نماز جماعت را با حضور آیت الله علم الهدی، به صورت نمادین برگزار خواهیم کرد و این روند در شهرستان ها نیز با حضور ائمه جماعت اجرا خواهد شد. 

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با  اشاره به برنامه های در نظر گرفته شده برای هفته دفاع مقدس تصریح کرد: طرح راویان ایثار و شهادت برای این ایام در نظر گرفته شده تا خانواده های شهدا در این هفته  با حضور در جمع دانش آموزان و بیان خاطره ،یاد شهدا را زنده نگاه دارند. 

وی ادامه داد: با توجه به تقارن ایام محرم با شروع سال تحصیلی نسبت به فعال کردن هیئت های مذهبی و برگزاری مراسم سوگواری، دعا و زیارت اقدام کردیم .خیرین نیز می توانند به دانش اموزان در این راه کمک.کنند. 

منصوریان افزود: از دیگر برنامه های پیش بینی شده برگزاری سوگواری ملی (احلی من العسل) است که با هدف تجلیل از مقام حضرت قاسم و با همکاری آستان قدس رضوی، بسیج دانش آموزی، سازمان دانش آموزی استان و اداره اوقاف و امور خیریه برگزار می شود و سال گذشته نیز با استقبال ۱۰ هزار نفری دانش آموزان رو به رو شد.

کد مطلب 4090793

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