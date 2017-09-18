اقامه نماز جماعت در مدارس از مهمترین اولویت های آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، براتعلی منصوریان ظهر دوشنبه در نشست خبری بازگشایی مدارس که در اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: در حوزه فعالیت های پرورشی یکی از مهم ترین برنامه ها اقامه نماز جماعت اول وقت در تمامی واحد های آموزشی است.

وی افزود: اقامه نماز جماعت در مدارس به یکی از مهم ترین برنامه ها و اولویت های اداره کل آموزش و پرورش استان مبدل شده است.

منصوریان با بیان اینکه یکی از مهم ترین نماد های یک مدرسه اسلامی اقامه نماز جماعت به طور مرتب و منظم است خاطر نشان کرد: به همین جهت امسال در آغاز سال تحصیلی ضمن برگزاری زنگ مهر و زنگ ایثار و برنامه های دیگر ،اقامه نماز جماعت را با حضور آیت الله علم الهدی، به صورت نمادین برگزار خواهیم کرد و این روند در شهرستان ها نیز با حضور ائمه جماعت اجرا خواهد شد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به برنامه های در نظر گرفته شده برای هفته دفاع مقدس تصریح کرد: طرح راویان ایثار و شهادت برای این ایام در نظر گرفته شده تا خانواده های شهدا در این هفته با حضور در جمع دانش آموزان و بیان خاطره ،یاد شهدا را زنده نگاه دارند.

وی ادامه داد: با توجه به تقارن ایام محرم با شروع سال تحصیلی نسبت به فعال کردن هیئت های مذهبی و برگزاری مراسم سوگواری، دعا و زیارت اقدام کردیم .خیرین نیز می توانند به دانش اموزان در این راه کمک.کنند.

منصوریان افزود: از دیگر برنامه های پیش بینی شده برگزاری سوگواری ملی (احلی من العسل) است که با هدف تجلیل از مقام حضرت قاسم و با همکاری آستان قدس رضوی، بسیج دانش آموزی، سازمان دانش آموزی استان و اداره اوقاف و امور خیریه برگزار می شود و سال گذشته نیز با استقبال ۱۰ هزار نفری دانش آموزان رو به رو شد.