مجله مهر: هرچیزی قابلیت بمب شدن دارد. این قانون داعشیهاست و مغزهای متفکر داعشی همه فکر و ذکرشان این است بمب تازهای رو کنند تا بتواند آدمهای بیشتری را به یکباره منفجر کند. بمبهای داعشی آنقدر باتنوعهای مختلف تابهحال توانستهاند ویرانههای زیادی را به بار بیاورند که شکل و شمایل آنها موردتوجه قرار گرفتهاست. شکل و شمایل بمبهایی که ممکن است به هرچیزی شبیه باشد به جز یک بمب دست ساز ویران کننده! طوری که حتی اخبار ضدونقیضی از جاگذاری بمبهای داعش در دام نیز گزارش شدهاست.
اربعین دوسال قبل در خبری اعلام شد زائران شرکت کننده در راهپیمایی بزرگ اربعین به هیچ عنوان عروسکی برای کودکانشان خریداری نکنند. چون طبق اخبار رسیده داعش در تعداد زیادی عروسک بمب جاگذاری کرده تا بتوانند از طریق فروش آنها به زائران راهپیمایی را تحت شعاع حملات تروریستی خود قرار دهند. بعد از این خبرتعداد قابل توجهی از زائران به استانداریها مراجعه کردهاند و بنابر اظهارات زائران این عروسکهای جاسازی شده با پافشاری به آنان هدیه داده شده است. راشاتودی بعد از این اتفاق اعلام کرد که داعش قصد داشت با توزیع این عروسک ها در میان عزاداران اربعین انفجارهای گسترده ای را در میان جمعیت شیعهای که برای حضور در مراسم اربعین به کربلا می روند ترتیب دهد. تمامی این عروسک ها در منطقه ای به نام «حسینیه» در شمال شرقی بغداد کشف و خنثی شده اند.
روز گذشته ۲۶ شهریورماه خبر بمبگذاری در مترو لندن یکی از چندخبر اول جهان شد که جوان ۱۸ سالهای به عنوان مظنون این اتفاق دستگیرشد. این بمب که ناقص عمل کرد. طبق عکسهای منتشرشده در یک سطل جاگذاری شده بود.به گفته پلیس لندن بمب دست سازی که دیروز در متروی لندن به طور کامل عمل نکرد حاوی ماده منفجره خطرناک (تری استون تری پروکسید) معروف به مادر شیطان بود.
پلیس لندن در سال ۲۰۱۵ یک عضو داعش را که در خانه مشغول ساخت بمب های دست ساز و جاسازی آنها در لوازم مختلف بود دستگیر کرد و عکس بمبهای این تروریستها در رسانهها منتشر شد.
ابزارها و وسایل مختلف به خصوص ماشینهای اسباب بازی هم از اقلام مورد علاقه داعشیها برای جاسازی بمب است. که حسابی دردسرساز نیز شدهاست. چون این اقلام اسباب بازی برای کودکان بسیار جذاب است و ممکن است جان شان را با یک بازی کودکانه از دست بدهند.
ورقههای بازی پاسور، میخ، ساعت مچی، چاقو از جمله وسیلههایی ست که تاکنون از تروریستیهای تکفیری کفش و ضبط شدهاست تا بگوییم تروریستیها به هر وسیلهای که نگاه میکنند ابتدا به این موضوع فکر میکنند که قابلیت جاگذاری بمب هایشان را دارد یا نه!
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