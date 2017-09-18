کشف محموله گوشی تلفن همراه قاچاق به ارزش ۱۳۴ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدارضا ناظری بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: به دنبال دریافت اخباری مبنی بر اینکه فردی سودجو اقدام به عرضه و فروش تلفن همراه قاچاق در سطح استان تهران می کند ،موضوع در دستور کار ماموران اداره مبازره با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی متهم زمانی که قصد فروش گوشی های تلفن همراه در یکی از مغازه های شهرستان ورامین را داشت شناسایی و بلافاصله دستگیر شد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: ماموران در بازرسی متهم همراه وی تعداد ۴۷ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق را کشف کردند.

ناظری خاطر نشان کرد: توجه به نداشتن مدارک گمرگی و اعتراف متهم مبنی بر اینکه گوشی ها را به صورت قاچاق از یکی از استان های غرب کشور خریداری کرده، کلیه کالا به عنوان گوشی های قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۳۴۷ میلیون ریال برابر هماهنگی مقام قضایی تحویل سازمان اموال تملیکی شده و پرونده ای در این خصوص تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.