به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک تهران گفت: از ساعات اولیه روز اول مهر ماه ستاد استقبال از مهر در مرکز کنترل ترافیک پایتخت به مدت یک هفته از ساعت ۶:۳۰ الی ۱۰ صبح و ۱۶ ال ۲۱ بعد از ظهر تشکیل خواهد شد و ترافیک تهران با تمامی تجهیزات و سیستم های هوشمند ترافیکی تحت مدیریت و نظارت قرار خواهد گرفت و تمامی مراکز کنترل ترافیک محلی و مراکز کنترل تونل های شهری در آماده باش کامل قرار دارند.

ایلوش وزیری از استقرار ۲۲ گروه تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی و ایستگاه های BRT و ۱۷ گروه تعمییر و نگهداری شبکه زیر ساخت دوربین های نظارت تصویری و تابلو های متغییر خبری و دیگر تاسیسات سیستم های حمل و نقل هوشمند در سطح شهر، به منظور تسریع در رفع نواقص احتمالی خبر داد.

وی گفت: بهینه سازی زمانبندی و فازبندی چراغ های راهنمایی متناسب با احجام ترافیکی، درج پیام در تابلو های متغیر خبری در سطح شبکه معابر به منظور اطلاع رسانی و نیز افزایش اکیپ های اجرایی به منظور رفع نواقص برقی، عمرانی و ارتباطی در روزهای پایانی شهریور ماه و نیمه اول مهر ماه از دیگر اقدامات صورت گرفته به منظور تسهیل در ترددها در شهر همزمان با بازگشایی مراکز آموزشی بوده است.

وزیری با بیان این مطلب اظهار کرد: در ستاد استقبال از مهر نمایندگان تمام ارگان های مسئول و تاثیر گذار بر مدیریت ترافیک مانند پلیس راهور، آموزش و پرورش، سازمان آتش نشانی، اورژانس و ارگانهای خدماتی و امدادی حضور خواهند داشت