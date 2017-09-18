رضا عظیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال ۱۲۰میلیارد ریال بودجه از محل اعتبارات استانی و ملی برای اجرای طرح های آبخیزداری استان مرکزی اختصاص یافته که ۸۰ میلیارد ریال اعتبارات ملی و ۴۰میلیارد ریال نیز اعتبارات استانی است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع‌طبیعی استان مرکزی افزود: استان مرکزی در اجرای پروژه های آبخیزداری یکی از استان‌های موفق کشور است و افزایش اعتبارات ملی در سال جاری با توجه به ارزیابی‌ها و کیفیت اقدامات انجام شده صورت گرفت.

عظیمی بیان کرد: در حال حاضر ۱۸ پروژه آبخیزداری استان مرکزی از محل اعتبارات استانی در شهرستان‌ های تفرش، ساوه و خمین در حال اجرا بوده و طرح های آبخیزداری دیگری همچون عملیات‌های سنگ و ملات، گابیون‌بندی و خشکه‌چین در شهرستان‌های دلیجان و زرندیه در دست اقدام است.

وی خاطرنشان ساخت: تولید پایدار محصولات کشاورزی، اشتغالزایی روستایی، کنترل و کاهش خسارت سیل، کنترل فرسایش خاک و احیای عرصه های منابع طبیعی از جمله اهداف طرح های آبخیزداری است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع‌طبیعی استان مرکزی تصریح کرد: برداشت بیش از ظرفیت سفره‌های آب زیرزمینی و در پی آن نشست زمین، از عوامل مهمی است که انجام عملیات آبخیزداری را ضرورت می بخشد.

وی عنوان کرد: با توجه به تغییراتی که در سال های گذشته در مقدار و نوع بارندگی در سطح کشور و به خصوص استان رخ داده، میزان نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی کاهش قابل ملاحظه‌ ای دارد، بنابراین ارائه راهکاری که بتوان این اثر را خنثی کرد تنها با انجام عملیات آبخیزداری امکان پذیر است.

عظیمی اضافه کرد: سالانه بیش از ۸۵میلیون متر مکعب آب ناشی از بارندگی ها در ۱۲هزار سازه آبخیزداری استان مرکزی از جمله سدها، بندهای سنگی ملاتی و خاکی، ذخیره سازی و کنترل می شود.