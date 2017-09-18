به گزارش خبرنگار مهر، عسگر جلالیان مدیر کل تنقیح قوانین وزارت دادگستری ظهر امروز در گردهمایی فارغ التحصیلی رشته حقوق در دانشگاه پیام نور مرکزی ضمن اشاره به اینکه بیشترین آمار دانشجو و هئیت علمی در رشته حقوق مربوط به دانشگاه پیام نور است، اظهار داشت: در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور بالاترین نرم هوشی مربوط به رشته حقوق است، از این رو می توان گفت دانشگاه پیام نور جزء دانشگاه های سرآمد در این رشته است.

مدیر کل تنقیح قوانین وزارت دادگستری با اشاره به اینکه استفاده از دانشجویان حقوق عاملی برای کاهش آسیب های اجتماعی است، گفت: بررسی موضوعات جرم یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و در اینجا می توان از دانشجویان حقوق بهره برد.

وی ادامه داد: در رشته حقوق تعداد فارغ التحصیلان این رشته در زیرشاخه های مختلف در مقاطع بالای آزمون ها بیشترین موفقیت از آن دانشجویان دانشگاه پیام نور بوده است، از این رو در وزارت دادگستری ما برنامه هایی را در پنج گروه حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزاء و جرم شناسی، حقوق بین الملل و حقوق محیط زیست با تمام توان در نظر گرفته ایم تا بتوانیم از دانش آموختگان پیام نور در رشته های مختلف در این بخش ها جایگزین کنیم.

مدیر کل تنقیح قوانین وزارت دادگستری تاکید کرد: برای این کار ما اتحادیه انجمن های دانشگاهی را تشکیل داده و جلساتی گذاشته ایم تا کارگروه های مختلف علمی را از طریق این برند ساماندهی کنیم، دانشجویان می توانند اطلاعات و تخصص خود را در این فضا درج کرده و از این شرایط به وجود آمده بهره لازم را ببرند.

جلالیان یادآور شد: هدف ما از استفاده از دانشجویان پیام نور کمک به قوه قضائیه است، ما دانش آموختگان حقوق باید به کاهش آسیب های جامعه کمک کنیم، بررسی موضوعات جرم یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و در اینجا می توان از دانشجویان حقوق بهره برد.

وی افزود: در قوه قضائیه موضوع دیگر ما استفاده از ظرفیت های علمی برای مجازات های حبس است، در واقع در این بخش ما باید از ظرفیت داوری بهره لازم را ببریم، در نظام حقوقی امروز ما امر داوری بسیار مورد توجه است و متاسفانه ما از ظرفیت داوری در کشور خود در بخش های مختلف استفاده نکرده ایم.

مدیر کل تنقیح قوانین وزارت دادگستری با بیان اینکه دانشجویان ما امروز باید در رشته حقوق برای مقاطع بالاتر اقدام کنند، خاطرنشان کرد: ما باید خودمان شان حقوق را حفظ کنیم، در عرصه فرهنگ حقوقی هر حقوقدان درست و با سند حرف می زند و ما باید ادبیات حقوقی را همیشه زمینه کار خود قرار دهیم، یک انسان حقوقی با افراد سیاسی و عام متفاوت است.

جلالیان ابراز داشت: توان و ظرفیت فارغ التحصیلان را نباید کم گرفت، در همه عرصه ها دانش آموختگان حقوق می تواند راه گشا باشند.

دانش آموختگان حقوق می توانند به رفع معظلات اجتماعی کنند

در ادامه این مراسم دکتر علی جمشیدی رییس دانشگاه پیام نور با اشاره به اینکه یکی از پیامدهای اقتصاد غیر درون زا افزایش بیکاری است، تصریح کرد: برای همین امر شخصا با وزیر دادگستری جلساتی را برای حل معظل بیکاری فارغ التحصیلان رشته های مختلف به خصوص رشته حقوق جلساتی را برپا کردیم و به ایشان با تاکید اشاره کردیم که نخبگان فارغ التحصیل حقوق راه کارها و برنامه های متنوعی برای حل مشکلات جامعه حقوقی کشور می توانند داشته باشند.

رییس دانشگاه پیام نور اضافه کرد: فارغ التحصیلان رشته حقوق آمادگی همکاری بالا درخصوص حل و فصل موضوعات مرتبط با وکالت و معظلات پرتنشی چون افزایش طلاق و سایر نابه هنجاری های اجتماعی را دارند و در این زمینه مطالعات و پژوهش های گسترده ای نیز داشته که می توانند به وزارت دادگستری و به کانون وکلاء کمک کنند.

جمشیدی افزود: تقاضایی که مسئولین دانشگاه و مراکزهای آموزش عالی از وزارت دادگستری دارند این است که این مسئولین از فضای دانشگاه هایی فاصله نگیرند و با حضور در همایش ها و هم اندیشی های علمی دانشگاهی از پتانسیل بالای فارغ التحصیلان رشته های حقوقی بهترین استفاده را ببرن

موضوعات اخلاقی در دانشگاه های ما به خوبی شکل نگرفته است

پرفسور عباس کریمی عضو سابق کانون وکلای دادگستری و عضو هئیت علمی دانشگاه تهران در ادامه با بیان اینکه دانشجویان پیام نور مبنی براینکه شما در دانشگاهی درس خواندید که پس از انقلاب تجربه جدیدی بود، اظهار کرد: نظام آموزشی پیام نور خوب است و پا به پای سایر نظام آموزشی گام برمی دارد، دانشگاه پیام نور هم همانند سایر مراکز آموزشی ما معایبی خواهد داشت اما تا به امروز توانسته گام های خوبی بردارد

وی ادامه داد: ماه در آستانه ماه محرم هستیم و از دانشجویان توقع داریم که شور حسینی را درآمیخته با شعور حسینی درنظر بگیرند، همچنین توجه به فرهنگ کشورمان مهم است، برای نمونه ما در زبان فارسی غنی هستیم و باید قدر آن را بندانیم زیرا افرادی همچون فردوسی داریم که حافظ زبان ما بودند.

عضو هئیت علمی دانشگاه تهران در پایان گفت: موضوع مهم دیگر ما اخلاق محوری است، خوشبختانه در حوزه های علمیه رسم خوبی که وجود دارد هر هفته یک جلسه اخلاق برگزار می کنند و رسم اخلاقی به طلاب آموزش می دهند، اما ما در بحث اخلاق متاسفانه شیوه خوبی را در دانشگاه ها در پیش نگرفته ایم.

اشرفی مدیر آموزش موسسه آموزش عالی چتر دانش نیز در مورد وضعیت فارغ التحصیلان دانشگاهی و بازار کار بیان داشت: مسلما در همه رشته ها مشکل عدم انطباق بازار کار با میزان فارغ التحصیلان است، در رشته حقوق هرکسی بتواند کلاس ها و موارد کاربردی را مدنظر قرار دهد قطعا در بازار کار وضعیت بهتری خواهد داشت و سریعا جذب می شود.

وی ادامه داد: دانشجو رشته حقوق نیاز به علم حقوق دارد و از این رو در بخش کابردی دادگستری می تواند علم خود را به کار ببرد، کابردی بودن حقوق باعث می شود که مردم هم اعتماد کرد و فرد موردنظر در بازار کار جذب شود. این مراسم از سوی موسسه چتر دانش با حضور اساتید حقوق و جمعی از اهالی وزارت دادگستری در دانشگاه مرکزی پیام نور برگزار شد.