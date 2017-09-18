به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ارتش سوریه به کرانه شرقی رود فرات در دیرالزور رسیده است.

در این بیانیه آمده است: ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه به کرانه شرقی رود فرات در دیرالزور رسیده و داعشی ها را تعدادی از روستاهای واقع در شرق شهر دیرالزور بیرون رانده و به پیشروی به سوی شرق ادامه می دهد.

وزارت دفاع روسیه بیان کرد: نیروهای دولتی با حمایت لشگر چهارم تانک و با حمایت نیروی هوایی روسیه از رود فرات در منطقه دیرالزور عبور کرده است و این با پل شناوری که واحدهای مهندسی آماده کردند، رخ داد. نیروهای ارتش سوریه داعشی ها را از برخی روستاهای شرق فرات بیرون کردند و به پیشروی به سوی شرق ادامه دادند و بر مناطق بیشتری در دهانه پل مسلط شدند.