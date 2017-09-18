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۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۱۳

ارتش سوریه داعشی‌ها را از روستاهای شرق فرات بیرون راند

ارتش سوریه داعشی‌ها را از روستاهای شرق فرات بیرون راند

ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود ضد داعش موفق به بیرون راندن تکفیری‌ها از روستاهای واقع در شرق فرات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ارتش سوریه به کرانه شرقی رود فرات در دیرالزور رسیده است.

در این بیانیه آمده است: ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه به کرانه شرقی رود فرات در دیرالزور رسیده و داعشی ها را تعدادی از روستاهای واقع در شرق شهر دیرالزور بیرون رانده و به پیشروی به سوی شرق ادامه می دهد.

وزارت دفاع روسیه بیان کرد: نیروهای دولتی با حمایت لشگر چهارم تانک و با حمایت نیروی هوایی روسیه از رود فرات در منطقه دیرالزور عبور کرده است و این با پل شناوری که واحدهای مهندسی آماده کردند، رخ داد. نیروهای ارتش سوریه داعشی ها را از برخی روستاهای شرق فرات بیرون کردند و به پیشروی به سوی شرق ادامه دادند و بر مناطق بیشتری در دهانه پل مسلط شدند.

کد مطلب 4090834

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