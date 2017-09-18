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۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۲۴

استاندار چهارمحال و بختیاری:

حاشیه رودخانه های چهارمحال و بختیاری استحکام سازی شود

حاشیه رودخانه های چهارمحال و بختیاری استحکام سازی شود

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: شرکت آب منطقه ای استحکام سازی حاشیه رودخانه های این استان را هر چه سریع تر در دستور کار قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی در کارگروه حفاظت کیفی زاینده رود و حفاظت از منابع آب چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: استحکام سازی حاشیه رودخانه های استان با هدف کمک به محیط زیست، حفظ حریم و جلوگیری از فرسایش خاک الزام دارد.

وی افزود: حریم کنونی رودخانه زاینده رود در چهارمحال و بختیاری مشکلاتی را برای برخی مردم منطقه ایجاد کرده است.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: به همین منظور شرکت اب منطقه ای چهارمحال و بختیاری ساماندهی و تجدید نظر در تعیین حریم رودخانه زاینده رود را به وزارت نیرو اعلام کند و این مهم را در دستور کار خود قرار دهد.

وی بیان داشت: حفظ منافع مردم، مدیریت در مصرف منابع آب و احیای دشت ها و تالاب های در معرض خطر بایستی به طور ویزه از سوی مسئولان دستگاه های اجرایی مربوطه پیگیری و اجرایی شود.

کد مطلب 4090839

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