حاشیه رودخانه های چهارمحال و بختیاری استحکام سازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی در کارگروه حفاظت کیفی زاینده رود و حفاظت از منابع آب چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: استحکام سازی حاشیه رودخانه های استان با هدف کمک به محیط زیست، حفظ حریم و جلوگیری از فرسایش خاک الزام دارد.

وی افزود: حریم کنونی رودخانه زاینده رود در چهارمحال و بختیاری مشکلاتی را برای برخی مردم منطقه ایجاد کرده است.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: به همین منظور شرکت اب منطقه ای چهارمحال و بختیاری ساماندهی و تجدید نظر در تعیین حریم رودخانه زاینده رود را به وزارت نیرو اعلام کند و این مهم را در دستور کار خود قرار دهد.

وی بیان داشت: حفظ منافع مردم، مدیریت در مصرف منابع آب و احیای دشت ها و تالاب های در معرض خطر بایستی به طور ویزه از سوی مسئولان دستگاه های اجرایی مربوطه پیگیری و اجرایی شود.