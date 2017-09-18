کاهش ۲۰ درصدی رفتارهای مضر در فضای دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سلیمی عصر امروز در اجلاس روسای دانشگاههای کشور در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی گفت: طی ۴ سال گذشته در دانشگاههای کشور علاوه بر افزایش فعالیت ها، شاهد کاهش ۲۰ درصدی رفتارهای امنیتی و مضر در فضای دانشگاهها بوده ایم.

وی افزود: طی ۴ سال گذشته با شیب متناسب، فعالیت های سیاسی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاهها ۳۳ درصد نسبت به گذشته رشد داشته است.

رئیس حراست وزارت علوم خاطرنشان کرد: طی چند سال گذشته سعی کردیم با حمایت های لازم میزان فعالیت های دانشجویی را تسهیل کنیم.

سلیمی اظهار داشت: طی ۴ سال گذشته با سختی ها، فشارها و مشکلات فراوانی مواجه بودیم اما در دانشگاهها سعی کردیم که فعالیت های دانشجویی، سیاسی و اجتماعی رشد یابند.

وی عنوان کرد طی چند سال گذشته تنوع زیادی در نوع سلیقه ها برای برگزاری برنامه ها و سخنرانی ها و نقدها در استان ها وجودداشت که موجب شد فضای دانشگاهها با سختی و مشکلات همراه باشد اما با تمام این موضوعات توانستیم فعالیت های دانشجویی را انجام دهیم.

رئیس حراست وزارت علوم تاکید کرد: از حجت الاسلام علوی به عنوان رئیس شورای هماهنگی اطلاع رسانی کشور درخواست داریم تا در استانهای مختلف راه حلی برای تفاوت های سلیقه ای پیدا کنند تا بر این اساس بتوانیم با هماهنگی های لازم به فعالیت های دانشگاهها کمک کنیم.