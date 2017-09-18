۱۰درصد حریم و بستر رودخانه های شاهرود رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوری بعدازظهر دوشنبه در جلسه حفاظت از آب شاهرود به میزبانی فرمانداری شهرستان با بیان اینکه پیش نویس لایحه صیانت از منابع آب توسط شرکت مدیریت آب در سال ۹۶ تهیه شده است، ابراز داشت: به منظور حفاظت از اراضی بستر رودخانه ها، تالاب ها، تمام مجاری آبی و ارتقا کیفیت منابع آب و کاهش خسارت سیلاب لازم است بستر اراضی رودخانه ها تعیین حدود شود.

وی با بیان اینکه ۶۰۰مورد تجاوز و تصرف حریم رودخانه در شاهرود وجود دارد، افزود: اخطاریه برای زمین ها و اراضی حاشیه بستر رودخانه ها صادر شده است که از این تعداد شش پرونده فعال در دادگاه وجود دارد و تا کنون ۱۰ درصد حریم و بستر رودخانه های شاهرود رفع تصرف شده است.

مدیر آب منطقه ای شاهرود با بیان اینکه میزان خسارت وارده به شاهرود ناشی از عوامل قهری از سال ۸۰ الی ۹۰حدود ۱۷۱میلیارد ریال برآورد شده است، ابراز داشت: عمده خسارات ناشی از وقوع سیلاب مربوط به باغات و محصولات کشاورزی است که بر این اساس به طور متوسط سالانه ۱۷.۱درصد خسارات را به خود اختصاص می دهد و همین امر ضرورت پیگیری مسئولان در راستای انجام پروژه های کنترل و مهار سیلاب و مهندسی رودخانه را ایجاب می کند.

نوری ادامه داد: پروژه های انجام شده در سطح شاهرود برای کاهش اثرات زیان بار سیلاب شامل تغذیه مصنوعی زیر استاق، تپال، گرگ دره و نعیم آباد بود که سال ۸۸ به اتمام رسید که می تواند ۲.۵ تا سه میلیون مترمکعب جریان سیلابی آب را تنظیم کند.

وی با اشاره به ساخت بند انحرافی نگارمن، میقان و مجن افزود: طول رودخانه های پیشنهادی برای تعیین مطالعات تعیین بستر و حریم در سال جاری برای روستاهای ابر و میغان ۴۵ کیلومتر، طول رودخانه های تعیین حد حریم و بستر شده شاهرود ۱۵۶ کیلومتر، و برای رودخانه های تاش، مجن، تاش و خیج ۴۵ کیلومتر و طول رودخانه های پیشنهادی برای سال جاری ۲۱ کیلومتر در تاش و پایین دست شاهرود است.

مدیر آب منطقه ای شاهرود بابیان اینکه برای شناسایی متخلفان از شرق به غرب اقداماتی طی سنوات گذشته به انجام رسید، ابراز داشت: برای رودخانه خیج به طول ۲۷ کیلومتر متصرفان شناسایی و اقدامات قانونی انجام خواهد شد و همچنین در رودخانه تاش از ابتدای فرحزاد تا پل سه راهی شاهکوه تقریبا زمین آزادی وجود ندارد که این مهم به صورت دستورالعمل دارای اولویت سال جاری قرار گرفت و ۲۷ کیلومتر از این مسیر در مجموع ۳۱۰مورد متصرف شناسایی شدند.

نوری در ادامه تصریح کرد: تصرف در محدوده پل سرچشمه تا کارخانه آسفالت شهرداری به طول ۱۷ مورد، تصرف بستر کال زیر خط راه آهن مساحت ۴.۸ کیلومتر بالغ بر ۳۶ مورد که از سال ۹۲ پرونده آنها در دادگاه رسیدگی و در حال پیگیری است.

وی افزود: طرح سامان دهی جمعه بازار شاهرود که هم اکنون در مسیر رودخانه قرار دارد و همچنین برداشت مصالح شن و ماسه از بستر آن در دستور کار قرار دارد.

طول رودخانه ها و مسیل های شاخص شاهرود ۲۸۴کیلومتر است.